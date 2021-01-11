На полигонах оккупированного Крыма российские военные проводят боевую подготовку. Они упражняются в стрельбище.

Стрельбы проводят военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

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В сообщении говорится, что начались плановые полевые занятия с молодым пополнением. Они проходят на общевойсковом стрельбище армейского корпуса ЧФ в оккупированном Крыму.

Чем они занимаются

Военнослужащие России отрабатывают навыки поражения целей из штатных орудий бронетранспортеров на разных расстояниях.

Также учатся определять расстояние до мишеней с помощью приборов наблюдения и прицеливания.

В учебных мероприятиях принимает участие более 200 военных.

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