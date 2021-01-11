Российские оккупанты проводят учения в оккупированном Крыму и не скрывают этого: детали
На полигонах оккупированного Крыма российские военные проводят боевую подготовку. Они упражняются в стрельбище.
Стрельбы проводят военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
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В сообщении говорится, что начались плановые полевые занятия с молодым пополнением. Они проходят на общевойсковом стрельбище армейского корпуса ЧФ в оккупированном Крыму.
Чем они занимаются
Военнослужащие России отрабатывают навыки поражения целей из штатных орудий бронетранспортеров на разных расстояниях.
Также учатся определять расстояние до мишеней с помощью приборов наблюдения и прицеливания.
В учебных мероприятиях принимает участие более 200 военных.
Что известно об аннексии Крыма Россией
- Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году.
- Захват полуострова начался в феврале. Тогда Россия перебросила в Крым своих военных в форме без опознавательных знаков. Параллельно там действовали российские "казаки", которые называли себя "самообороной Крыма".
- В марте в Крыму состоялся так называемый референдум по присоединению полуострова к РФ. Референдум был незаконным, а его результаты – сфальсифицированными.
- Этот референдум не признали ни Украина, ни мировое сообщество. Однако именно его результаты стали основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.
- Генассамблея ООН в декабре 2020 приняла усиленную резолюцию, призывающую Россию прекратить милитаризацию Крыма и вывести оттуда свои войска.
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