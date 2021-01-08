В Донецкой области пророссийские боевики обстреляли рабочую бригаду. Она осуществляла ремонтные работы по восстановлению водоснабжения.

Работы были спланированы на участке водопровода "Горловка – Торецк". Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил.

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Провокационный огонь

Российские оккупанты открыли провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении рабочей бригады. Она осуществляла ремонтные работы по восстановлению водоснабжения, которые были спланированы на участке водопровода "Горловка – Торецк" 8 января 2021 года.

Работы немедленно приостановили

Во избежание жертв работы прекратили. Сторонами приняты меры в отношении соблюдения режима тишины. В 12:00, по данным штаба ООС, восстановительные работы продолжились.

Однако, несмотря на договоренности, примерно в 14:00 противник снова открыл провокационный огонь из стрелкового оружия. Работы немедленно приостановили, провели вывод рабочей бригады и офицеров УС ОЦКК из зоны работ,

– отметили в сообщении.

Выполнение указанных мероприятий было спланировано Операцией Объединенных сил в районе населенного пункта "Южное" вместе с:

Общим центром по контролю и координации;

РУЭК КП "Вода Донбасса".

Отметим! Для выполнения указанных работ через СММ ОБСЕ получены письменные гарантии безопасности со стороны России. От ВС Украины предоставили аналогичные гарантии для проведения "зеркальных" работ по восстановлению водопровода в сторону Горловки на временно оккупированную территорию.

Работы организовали и начали в плановом порядке в 10.00 в непосредственном взаимодействии с СММ ОБСЕ и обеспечивали зеркальным патрулированием Миссии совместно с УС ОЦКК.

Подготовлена ​​письменная нота

Украинской стороной ОЦКК подготовлена письменная нота в адрес ОБСЕ относительно указанных провокационных действий со стороны ОРДО.

"Украинская сторона считает подобные действия ВФ ОРДЛО недопустимыми и противоречащими шагам по урегулированию ситуации вдоль линии разграничения сторон", – отметили в пресс-службе.

Обратите внимание! В четверг, 7 января, российские оккупанты 8 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. К счастью, боевых потерь среди украинских воинов нет.

Напомним, что на Донбассе с июля 2020 года действует режим тишины. Однако российские боевики регулярно его нарушают.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала