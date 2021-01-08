Ремонтировали водопровод "Горловка – Торецк": российские оккупанты обстреляли рабочую бригаду
В Донецкой области пророссийские боевики обстреляли рабочую бригаду. Она осуществляла ремонтные работы по восстановлению водоснабжения.
Работы были спланированы на участке водопровода "Горловка – Торецк". Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил.
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Провокационный огонь
Российские оккупанты открыли провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении рабочей бригады. Она осуществляла ремонтные работы по восстановлению водоснабжения, которые были спланированы на участке водопровода "Горловка – Торецк" 8 января 2021 года.
Работы немедленно приостановили
Во избежание жертв работы прекратили. Сторонами приняты меры в отношении соблюдения режима тишины. В 12:00, по данным штаба ООС, восстановительные работы продолжились.
Однако, несмотря на договоренности, примерно в 14:00 противник снова открыл провокационный огонь из стрелкового оружия. Работы немедленно приостановили, провели вывод рабочей бригады и офицеров УС ОЦКК из зоны работ,
– отметили в сообщении.
Выполнение указанных мероприятий было спланировано Операцией Объединенных сил в районе населенного пункта "Южное" вместе с:
- Общим центром по контролю и координации;
- РУЭК КП "Вода Донбасса".
Работы организовали и начали в плановом порядке в 10.00 в непосредственном взаимодействии с СММ ОБСЕ и обеспечивали зеркальным патрулированием Миссии совместно с УС ОЦКК.
Подготовлена письменная нота
Украинской стороной ОЦКК подготовлена письменная нота в адрес ОБСЕ относительно указанных провокационных действий со стороны ОРДО.
"Украинская сторона считает подобные действия ВФ ОРДЛО недопустимыми и противоречащими шагам по урегулированию ситуации вдоль линии разграничения сторон", – отметили в пресс-службе.
Напомним, что на Донбассе с июля 2020 года действует режим тишины. Однако российские боевики регулярно его нарушают.
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