Вырубают экзотические деревья: крымчане просят Путина сохранить Форосский парк
Крымский Форосский парк считается одной из самых красивых и популярных достопримечательностей полуострова. Но пока на его территории уничтожают вековые деревья и проводят застройки.
Источник:"Крым. Реалии"
Местные пытаются противодействовать такой ситуации. Они просят у президента России Владимира Путина сохранить известный парк.
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Как оккупанты уничтожают парк
Россияне масштабно застраивают парк. Они вырезают и уничтожают экзотические, уникальные растения, в частности деревья, занесенные в Красную книгу.
В то же время в так называемом "министерстве экологии Крыма" заявили, что строительство ведут в соответствии с законом. 29 пальм позволили выкорчевать, но пересадить. По документам, застроить территорию можно на 20%.
В Крыму уничтожают достопримечательность / Фото с фейсбука Елены Анисимовой
Оккупанты уничтожают Форосский парк / Фото "Крым.Реалии"
На месте парка проводят строительство / Фото "Крым.Реалии"
Так парк Фороса выглядит сейчас / Фото "Крым.Реалии"
Уже несколько месяцев крымчане продолжают бороться за знаменитую достопримечательность. Они подали соответствующее обращение к Путину, но оно никоим образом не помогло.
Мы, крымчане, просим вас, нашего президента, о помощи! В наш общий дом пришла беда,
– говорится в сообщении.
Что известно о достопримечательности в Крыму
По информации из Википедии, Форосский парк – это ландшафтная достопримечательность природы в Крыму площадью 70 гектаров. Из них 30 – культурные насаждения (нижняя и средняя зоны), 40 – лесопарковая (верхняя) зона.
В парке росло более 200 видов и форм деревьев и кустарников экзотических пород. До того, как оккупанты начали уничтожать парк, самой красивой его частью считали "Райский уголок".
Какие еще достопримечательности уничтожили оккупанты в Крыму
В начале февраля в сети появились доказательства разрушения оккупантами холма на мысе Меганом в Судаке. Уникальный пляж уничтожили, чтобы организовать форум "Таврида".
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