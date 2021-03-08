Крымский Форосский парк считается одной из самых красивых и популярных достопримечательностей полуострова. Но пока на его территории уничтожают вековые деревья и проводят застройки.

Местные пытаются противодействовать такой ситуации. Они просят у президента России Владимира Путина сохранить известный парк.

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Как оккупанты уничтожают парк

Россияне масштабно застраивают парк. Они вырезают и уничтожают экзотические, уникальные растения, в частности деревья, занесенные в Красную книгу.

В то же время в так называемом "министерстве экологии Крыма" заявили, что строительство ведут в соответствии с законом. 29 пальм позволили выкорчевать, но пересадить. По документам, застроить территорию можно на 20%.



В Крыму уничтожают достопримечательность / Фото с фейсбука Елены Анисимовой



Оккупанты уничтожают Форосский парк / Фото "Крым.Реалии"



На месте парка проводят строительство / Фото "Крым.Реалии"



Так парк Фороса выглядит сейчас / Фото "Крым.Реалии"

Уже несколько месяцев крымчане продолжают бороться за знаменитую достопримечательность. Они подали соответствующее обращение к Путину, но оно никоим образом не помогло.

Мы, крымчане, просим вас, нашего президента, о помощи! В наш общий дом пришла беда,

– говорится в сообщении.

Что известно о достопримечательности в Крыму

По информации из Википедии, Форосский парк – это ландшафтная достопримечательность природы в Крыму площадью 70 гектаров. Из них 30 – культурные насаждения (нижняя и средняя зоны), 40 – лесопарковая (верхняя) зона.

В парке росло более 200 видов и форм деревьев и кустарников экзотических пород. До того, как оккупанты начали уничтожать парк, самой красивой его частью считали "Райский уголок".

Какие еще достопримечательности уничтожили оккупанты в Крыму

В начале февраля в сети появились доказательства разрушения оккупантами холма на мысе Меганом в Судаке. Уникальный пляж уничтожили, чтобы организовать форум "Таврида".