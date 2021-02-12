Российские оккупанты устанавливают минно-взрывные заграждения. Системы наращивают почти вдоль всей линии соприкосновения.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Минобороны Юлия Шевченко со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

Важно Война на Донбассе: сколько военных уже погибло в 2021 году

Оккупанты устанавливают мины

По ее словам, противник продолжает совершенствовать инженерно-фортификационное оборудование и наращивать мины.

На отдельных направлениях оккупанты осуществляют минирование местности вблизи позиций Объединенных сил противопехотными осколочными минами ПОМ-2 с использованием средств дистанционного минирования,

– отметила Шевченко.

Пресс-секретарь также отметила, что командование оперативной группировки российских оккупационных войск повышает интенсивность тренировок минометных и артиллерийских подразделений.

Что такое ПОМ-2? ПОМ-2 – противопехотная мина осколочного натяжного действия. Ее используют для выведения из строя личного состава противника и устанавливают только средствами дистанционного минирования.

Говорится о первом и втором армейских корпусах на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Ситуация на Донбассе: что известно



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала