Российские оккупанты устанавливают мины вдоль линии соприкосновения, – разведка
Российские оккупанты устанавливают минно-взрывные заграждения. Системы наращивают почти вдоль всей линии соприкосновения.
Источник:Минобороны Украины
Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Минобороны Юлия Шевченко со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.
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Оккупанты устанавливают мины
По ее словам, противник продолжает совершенствовать инженерно-фортификационное оборудование и наращивать мины.
На отдельных направлениях оккупанты осуществляют минирование местности вблизи позиций Объединенных сил противопехотными осколочными минами ПОМ-2 с использованием средств дистанционного минирования,
– отметила Шевченко.
Пресс-секретарь также отметила, что командование оперативной группировки российских оккупационных войск повышает интенсивность тренировок минометных и артиллерийских подразделений.
Что такое ПОМ-2?ПОМ-2 – противопехотная мина осколочного натяжного действия. Ее используют для выведения из строя личного состава противника и устанавливают только средствами дистанционного минирования.
Говорится о первом и втором армейских корпусах на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Ситуация на Донбассе: что известно
- В течение 11 февраля пророссийские боевики на Донбассе 5 раз срывали договоренности о прекращении огня.
- Вследствии обстрелов оккупантов погиб украинский военный Владислав Лященко.
- В течении 2020 года на Востоке Украины погибли по меньшей мере 75 военных.
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