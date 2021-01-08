В четверг, 7 января, российские оккупанты 8 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. К счастью, боевых потерь среди украинских воинов нет.

Боевики били из станковых противотанковых гранатометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает пресс-служба операции Объединенных сил. Актуально На Рождество украинские военные спели "Щедрик": трогательное видео Где было горячее всего 7 января В районе оперативно-тактической группировки "Север" боевики били из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку от Луганского оккупанты обстреливали позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Хутора Свободного боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Попасной оккупанты били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Было неспокойно и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток",

У Водяного позиции боевики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки оккупанты били из ручного противотанкового гранатомета.

Неподалеку от Гранитного российские боевики использовали станковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет. Что происходит в зоне ООС 8 января С начала суток 8 января оккупанты 4 раза обстреляли позиции ВСУ.

Вблизи Водяного российские боевики били из минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Обратите внимание! На Донбассе действует с июля 2020 года действует режим тишины. Однако российские боевики регулярно его нарушают.

Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала