Российские оккупанты активизировались: как прошли сутки на Донбассе
В четверг, 7 января, российские оккупанты 8 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. К счастью, боевых потерь среди украинских воинов нет.
Боевики били из станковых противотанковых гранатометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.
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Где было горячее всего 7 января
- В районе оперативно-тактической группировки "Север" боевики били из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
- Неподалеку от Луганского оккупанты обстреливали позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов.
- Вблизи Хутора Свободного боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
- Возле Попасной оккупанты били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- Было неспокойно и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток",
- У Водяного позиции боевики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- Вблизи Авдеевки оккупанты били из ручного противотанкового гранатомета.
- Неподалеку от Гранитного российские боевики использовали станковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.
Что происходит в зоне ООС 8 января
- С начала суток 8 января оккупанты 4 раза обстреляли позиции ВСУ.
- Вблизи Водяного российские боевики били из минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.
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