Российские наемники ранили 2 украинских бойцов на Донбассе: в каком они состоянии
Войска оккупантов обстреляли 6 февраля украинские позиции возле Торецка и Северодонецка. В результате 2 бойцов Вооруженных сил Украины получили ранения.
Источник:Украинская делегация в ТКГ
Боевики систематически нарушают режим перемирия на Донбассе. Без обстрелов не обошлось и 6 февраля.
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Враг снова ранил защитников Украины
Сегодня, 6 февраля, примерно в 13:00 в результате обстрела противником в районе Торецкая и Северодонецка получили ранения 2 военнослужащих,
– говорится в сообщении.
Воинам уже оказали медицинскую помощь, их состояние стабильное.
Украинская сторона сообщила о нарушении тишины войсками оккупанта представителям ОБСЕ.
Как минули сутки 5 февраля на Донбассе
- Пророссийские боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.
- Враг уже традиционно бил из минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- К счастью, боевых потерь среди наших защитников не было.
Оккупированные территории на востоке Украины / Инфографика 24 канала
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