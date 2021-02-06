Войска оккупантов обстреляли 6 февраля украинские позиции возле Торецка и Северодонецка. В результате 2 бойцов Вооруженных сил Украины получили ранения.

Боевики систематически нарушают режим перемирия на Донбассе. Без обстрелов не обошлось и 6 февраля.

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Враг снова ранил защитников Украины

Сегодня, 6 февраля, примерно в 13:00 в результате обстрела противником в районе Торецкая и Северодонецка получили ранения 2 военнослужащих,

– говорится в сообщении.

Воинам уже оказали медицинскую помощь, их состояние стабильное.

Украинская сторона сообщила о нарушении тишины войсками оккупанта представителям ОБСЕ.

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Пророссийские боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Враг уже традиционно бил из минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

К счастью, боевых потерь среди наших защитников не было.

Напомним, российские наемники 4 февраля ранили украинского защитника, осуществив обстрел возле Южного.



Оккупированные территории на востоке Украины / Инфографика 24 канала