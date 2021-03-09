Беспилотный летательный аппарат мониторинговой миссии ОБСЕ совершил аварийную посадку из-за повреждения сигнала модулей GPS. Сейчас продолжаются работы по изучению причин аварии.

Утром 7 марта беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия совершал плановый полет вдоль линии разграничения в Донецкой области.

Читайте также Танки, минометы и гаубицы: ОБСЕ обнаружила запрещенную технику оккупантов на Донбассе

На Донбассе из-за потери сигнала упал беспилотник ОБСЕ

Примерно в 12:00, пролетая неподалеку от Опытного, беспилотник начал терять сигнал GPS. Команда Миссии пыталась посадить летательный аппарат, направив его к базе возле Степановки, что на подконтрольной Украине территории.

Запустив режим полета по кругу, оператор надеялся восстановить связь с летательным аппаратом, однако БПЛА потерял сигнал обоих модулей GPS,

– говорится в сообщении.

Наблюдатели потеряли контроль над пространственным положением беспилотника и начали его аварийную посадку.

Во время второй попытки он стремительно потерял высоту и упал возле Романовки.

После этого представители мониторинговой миссии ОБСЕ обратились к командованию ООС за помощью.

Обратите внимание Так называемые "эксперты" из ОРДЛО: Украина и ОБСЕ обсудят участие этих людей на заседаниях ТКГ

Украина изучает причины аварии

Украинская сторона выдала группу саперов ГСЧС для проверки места падения на предмет наличия минно-взрывных устройств.

8 марта, в 8.30 экспедиция начала поисковые работы, а уже в 13.30 с найденного беспилотника демонтировали оборудование для изучения причин падения.

Сейчас продолжаются работы по изучению причин аварии.

В штабе также отметили, что любые сфабрикованные сообщения СМИ оккупантов относительно инцидента, надуманные и содержат элементы антиукраинской пропаганды.

Обратите внимание! Ранее на Донбассе украинские военные захватили беспилотник пророссийских боевиков. При осмотре на нем нашли бирку с логотипом ФСБ России.