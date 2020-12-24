Российские боевики снова сорвали режим тишины: как прошли сутки на Донбассе
За сутки 23 декабря оккупанты 3 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. К счастью, раненых или погибших среди украинских воинов нет.
Российские боевики били из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает штаб Операции Объединенных сил.
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Где было самое горячее всего
- Вблизи Водяного в Донецкой области боевики стреляли из автоматических станковых и подствольных гранатометов.
- Неподалеку от Талаковки Донецкой области оккупанты били из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- В пригороде Авдеевки боевики обстреляли позиции ВСУ из ручного противотанкового гранатомета.
Что еще говорят в штабе
- Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе ООС.
- В течение суток 24 декабря оккупанты не нарушали режим тишины.
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