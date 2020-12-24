За сутки 23 декабря оккупанты 3 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. К счастью, раненых или погибших среди украинских воинов нет.

Российские боевики били из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает штаб Операции Объединенных сил. Актуально Выведите свои войска: МИД жестко ответил Путину на заявление о "помощи Донбассу" Где было самое горячее всего Вблизи Водяного в Донецкой области боевики стреляли из автоматических станковых и подствольных гранатометов.



в Донецкой области боевики стреляли из автоматических станковых и подствольных гранатометов. Неподалеку от Талаковки Донецкой области оккупанты били из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Донецкой области оккупанты били из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки боевики обстреляли позиции ВСУ из ручного противотанкового гранатомета. Что еще говорят в штабе Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе ООС.

В течение суток 24 декабря оккупанты не нарушали режим тишины. Обратите внимание! Режим тишины установили на Донбассе с 27 июля 2020 года. Однако российские оккупанты регулярно его нарушают. Подробнее читайте здесь.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канал