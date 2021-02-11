Вакцина от COVID-19 имеет все шансы стать новым инструментом дипломатии 2021 года. В украине убеждены, что российский "Спутник V" влияет на конфликт со страной-агрессором.

Источник: "Голос Америки" на 24 канале

Такое мнение поддерживает украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Находясь в Брюсселе он заявил: "Россия пытается насадить свою вакцину как рычаг влияния, в частности в тех регионах, которые сейчас некотролированы украинским правительством".

К слову Россия ведет жесткую пропаганду против вакцин Moderna и Pfizer, – СМИ

Совет Безопасности ООН о Минских договоренностях

Накануне 6 годовщины подписания Минских соглашений, Совет Безопасности ООН рассмотрел ситуацию по их выполнению. Проведение заседания инициировала миссия России в ООН. Представители ОБСЕ Хайди Грау, Халит Чевик и заместитель генсека ООН Розмари Дикарло обратили внимание на ухудшение как гуманитарной ситуации на неподконтрольных Украиной территориях из-за COVID-19, так и безопасности.

Помощь Украине от ЕС и ВОЗ

Европейский Союз и Всемирная организация здравоохранения поддержит вакцинацию от COVID-19 в Украине. Соответсвующий проект предусматривает финансирование в размере 40 миллионов евро для всех 6 стран Восточного партнерства.

Смотрите выпуск "Голоса Америки" за 11 февраля: