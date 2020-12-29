Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" следует рассматривать как элемент политической борьбы. Мол, агрессор использует ее как гибридное оружие против Украины.

Вопрос вакцины является классическим примером гибридных возможностей, рассказал Дмитрий Кулеба в интервью изданию "День".

Интересно Российский президент покается за преступления перед Украиной, – Кулеба

Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. В частности, существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями,

– рассказал глава украинской дипломатии.

Есть также один частично гибридный вариант доступа к вакцине. Для этого можно договориться с государствами, которые зарезервировали для себя ее с запасом. Фактически, это означает перекупить ее у тех, у кого вакцина "избыточная".

"Но есть еще одно гибридное измерение в этой истории – это ситуация с российской вакциной. Мы же поймем, что когда говорится о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины", – заявил Дмитрий Кулеба.

Что указывает на "гибридность" российской вакцины: