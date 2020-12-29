Российская вакцина – это гибридное оружие России против Украины, – Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" следует рассматривать как элемент политической борьбы. Мол, агрессор использует ее как гибридное оружие против Украины.
Вопрос вакцины является классическим примером гибридных возможностей, рассказал Дмитрий Кулеба в интервью изданию "День".
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Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. В частности, существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями,
– рассказал глава украинской дипломатии.
Есть также один частично гибридный вариант доступа к вакцине. Для этого можно договориться с государствами, которые зарезервировали для себя ее с запасом. Фактически, это означает перекупить ее у тех, у кого вакцина "избыточная".
"Но есть еще одно гибридное измерение в этой истории – это ситуация с российской вакциной. Мы же поймем, что когда говорится о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины", – заявил Дмитрий Кулеба.
Что указывает на "гибридность" российской вакцины:
- Прежде всего следует отметить, что Россия очень активно договаривается с другими государствами, чтобы они покупали ее вакцину. Между тем российские топ-политики, в частности Владимир Путин, не спешат ею пользоваться.
- Все потому, что вакцина не прошла третий основной этап клинических испытаний. Из-за этого "Спутник V" подвергся жесткой критике на Западе.
- Против кого направлена провокация, Россия часто демонстрирует благодаря пророссийским политикам. Например, Виктор Медведчук сначала вакцинировался ней, а затем активно ее продвигал в Украине. Аналогичная история с бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном.
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