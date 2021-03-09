Российская разведка распространяет дезинформацию о вакцине от COVID-19 – Голос Америки
Онлайн-платформы, управляемые российской разведкой, распространяют дезинформацию и слухи. Говорится о якобы опасности вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и Moderna.
Источник:"Голос Америки" на 24 канале
В Центре глобального взаимодействия Госдепартамента, который отслеживает иностранные дезинформационные компании, говорят, что русские "раздувают" тему публичных эффектов вакцин и ставят под сомнение их эффективность.
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Контрудар от США
Администрация главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена готовит полномасштабный ответ на хакерскую атаку со стороны России. Ее обнаружили в 2020 году.
США нанесут ряд контрударов по российским сетям, которые будут очевидными для Владимира Путина и его спецслужб, но не для общественности. Шаги можно ожидать в последующие 3 недели – сообщило издание New York Times со ссылкой на чиновников Белого дома.
Новые экономические санкции против Москвы
Вашингтон может ввести против Москвы новые экономические санкции. В конце февраля 2021 года компания Microsoft обвинила российскую Службу внешней разведки в организации кибератаки в США.
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Атака началась еще весной 2020 года. Тогда злоумышленники проникли в сети около 100 организаций и 9 федеральных агентств.
Рекомендации для Белого дома касательно Украины
Группа американских экспертов Атлантического совета разработала рекомендации для Белого дома относительно политики с Украиной. Среди предложений:
- увеличение безопасности и помощи Украине;
- дипломатическая помощь касательно Крыма и Донбасса;
- поддержка вступления Украины в Организацию Североатлантического договора.
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