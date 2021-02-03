Все необремененные умом лица в псевдореспубликах ДНР, ЛНР и Крыму празднуют годовщину Переяславской рады. Это та рада, где Богдан Хмельницкий, якобы покорно склонив голову, произнес трогательную речь, в которой просил "Великого Государя Московского" смилостивиться над братьями-христианами и принять в состав своей великой и сильной державы.

Источник: "История обмана" на 24 канале

Тогда царь-батюшка согласился и воссоединил братские народы, и зажили все "счастливо"... Этой ложью "русский мир" кормил нас долгие века. Так оправдал свою экспансию на украинские земли в XVII веке. По тем же методичкам движется северный сосед в светлое будущее и ныне.

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Как Хмельницкий выбирал союзника

В 1648 году гетман Богдан Хмельницкий с казаками поднял восстание в польской Речи Посполитой, потому что хотел получить независимость для украинских земель.

Хмельницкий был Богом данным лидером, вождем, как его называли и поэты, и духовенство. Он в казацком стане был, но представлял также интересы шляхты, хорошо знал проблемы украинского села. Был воином, был политиком, был дипломатом, то есть имел всесторонний опыт,

– рассказал историк Иван Сварник.

После нескольких подряд эффектных военных побед над Речью Посполитой казацкое государство удается сформировать в пределах 3 воеводств:

Киевское;

Черниговское;

Брацлавское (современная Винницкая область).

Впрочем, без поддержки кого-то из соседей воевать дальше, расширять территории или хотя бы удержать уже добытые – никак.



Богдан Хмельницкий / Фото museumsun

"Поднять восстание было не трудно: была социальная база, основания, были те, кто не доволен. Проблема заключалась в том, как сохранить результаты", – сказал кандидат исторических наук Василий Кметь.

По словам историка Сварника, построить такое удельное княжество, как Трансильвания, Валахия Молдова – можно было. Однако для этого нужно было принять протекторат какого-то могучего государства.

Выбор тогда был невелик, так как вокруг Хмельницкого было только 3 мощных империи:

Польская:

Османская;

Московская.

В этой ситуации Хмельницкий выбрал четвертый вариант – он не заключал договор с великими державами. Вместо этого он заключил союз с Крымским ханством, которое было тоже полузависимым от Порты Оттоманской. Это, фактически, был союз с Портой, с вассалом.

Как Москва стала союзником Гетманщины

Крымский хан стал главным союзником Гетманщины. Именно его конница помогла одержать главные победы над польской армией. Однако тот же хан несколько раз подставлял Хмельницкого. Под Берестечком татары просто покинули поле боя, что вылилось в самое крупное поражение казацко-крестьянской армии в этой войне.

Именно поэтому Хмельницкий искать нового союзника, и Москва в тот миг казалась не просто меньшим злом, но и вполне логичным выбором.

Для него Московия была потенциально хорошим союзником в том плане, что это не были мусульмане, а христиане. Язык был понятным, да и Москва была далеко,

– сказал Сварник.

Гетман предложил Москве милитарный союз в войне против Речи Посполитой. Не слияние, не объединение, не вечное подданство и даже не братство народов. Только военно-политический союз. Московиты поехали с посольством к казакам посмотреть, с кем будут иметь дело.



Гетманщина / Фото spadok.org.ua

"Язык Хмельницкого и его политиков, его культуру классифицировали очень часто в канцеляриях, как белорусский или литовский. Они не понимали этого языка. Это тоже такой интересный момент, который постоянно будет сопровождать нашу историю в XVII и XVIII веках", – подчеркнул Кметь

Впоследствии уже наши поехали в "Великую и Магучую". Там на Земском соборе – что-то вроде Вече – решали, что царь Алексей Михалыч берет Украину под свою протекцию. Наконец наступил ключевой момент – Переяславская рада.

Что известно о Переяславской Раде

В 1654 году в Переяслав съехалось московское посольство, часть казацкой старшины, крестьяне и горожане. Однако в Переяславе выяснилось, что мнение украинцев не является единодушным.

Например, категорически против союза с Россией выступил киевский митрополит Сильвестр Косов, не поддержали Кривонос, Богун, полтавский полк,

– заметил Сварник.

Ничего лучшего, впрочем, все равно не придумали, поэтому договорились присягать. Однако, обратите внимание, присягать не на подданство, а на выполнение пунктов договора. Впрочем, вдруг оказалось, что московиты и не думали давать присягу. Местная шишка – боярин Василий Бутурлин, руководитель делегации – заявил, что царское слово итак твердое, как сталь.

Выяснилась совершенно неожиданная вещь: что царь оказался не готов признать казаков равными партнерами. Царь решил, что они будут холопами и подданными, а не равными ему.

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Приехали. Похоже, мы выяснили, откуда россияне взяли сценарий поведения для современных Минских переговоров. Впрочем, у Хмельницкого ситуация была даже сложнее, чем у нынешних дипломатов. После длительных дебатов казацкая старшина приняла решение идти на сделку. Хотя до того, похоже, таки смогли выбить из московитов – все же гарантии.



Переяславская рада / Картина А.Кившенко

"Вероятнее всего, Бутурлин произнес что-то вроде личной присяги о том, что его слова являются правдой. Потому что и в казацких летописях, и тогдашней публицистике появляются тезисы о том, что якобы все-таки произошло это взаимное приглашение", – сказал Кметь.

Союз был заключен, но не зафиксирован. И ученые со временем пришли к выводу, что Переяславского договора, как такового, не существовало с формально-юридической точки зрения,

– объяснил Сварник.

Условия договора

Поэтому наша канцелярия после того написала документ с четко изложенными условиями договора. Там было 23 статьи.

"Московия признает полную автономию Украины, свободу дипломатических сношений с зарубежными странами, выплачивает войску определенную плату, с Украины собираются налоги в пользу Московии. То есть эти статьи предусматривали автономию Украины под протекцией Московского царства", – объяснил Сварник.

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Однако московиты в присущем себе уже тогда стиле перевернули все с ног на голову. Статьи договора сократили до 11 пунктов. Они добавили запрет гетману иметь отношения с врагами Великой Империи. Сейчас мы их знаем как Мартовские статьи.

Впрочем, и у них никаких упоминаний об объединении 2 стран в одну нет. Более того, Москва брала на себя четкие обязательства.

В чем обязывалась Москва

выполнять роль протектора и защищать Украину вооруженно от внешних врагов;

предоставлять военную помощь;

выплачивать жалование;

соблюдать свободный выбор местной администрации;

сохранить права независимой православной церкви.

Словом, это была автономия под протекцией Москвы. Наши историки считают, что эта протекция была только военно-политической и временной.

То есть, соглашение, которое заключается на время выполнения боевых действий для достижения определенных военных стратегических целей, но на том его сила завершается,

– отметил Кметь.

Перемирие с Речью Посполитой

Однако и Переяславский договор, и Будапештский меморандум – нашим "милым" соседям не принципиально, какие соглашения нарушать, главное – факт.

Именно поэтому царь Алексей, как и не один его потомок, откровенно "кинул" украинцев: в 1956 году подписал Виленское перемирие с польской Речью Посполитой, против которой и воевал Хмельницкий.

Как отреагировал Хмельницкий

Это событие, по мнению украинских историков, ну и банальной логики, означало автоматическое расторжение Переяславского договора.

Хмельницкий воспринял результаты Виленского договора очень бурно. И Выговский потом рассказывал московским боярам, что он топал ногами, кричал, как бешеный, бросался саблей,

– сказал Сварник.

"Он сказал: "Вот, детки, я уже знаю теперь, что делать. Пойдем под власть другого царя, хоть и бусурманского, а с Московией разрываем", – добавил историк.

Как Богдан Хмельницкий продолжил поиски союзников – смотрите в программе.