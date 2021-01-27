О форматах договоренностей с Россией и деле "вагнеровцев" – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал Алексей Арестович, внештатный советник руководителя ОП и спикер украинской делегации в ТКГ.

Источник: "Что это было" на 24 канале

Также Арестович ответил, что думает о каналах, распространяющих российскую пропаганду. Кроме этого, он объяснил свое неоднозначное заявление по ОПЗЖ.

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Россия трактует договоренности так, как ей выгодно, – Арестович

Есть комплекс договоренностей, принятых в нормандском формате. Их 6 и дополнительный протокол. Россияне настаивают только на Минских соглашениях от 12 февраля 2015 года, которые якобы приняла Генассамблея ООН. Но если посмотреть на английский текст, то обязательственного характера там нет. Это постановление просто приветствует. И Россия трактует так, как им выгодно.

Россияне постоянно пытаются придать вес этим договоренностям. Однако нормандский формат-старше, чем минский. Весь комплекс договоренностей в нормандском формате является возможностью для урегулирования.

А не только комплекс минских мер, хотя ему уделяется много внимания. В частности, в Трехсторонней контактной группе работают в минском формате. Но есть и первый Минск, и дополнительные протоколы.

Арестович: договоренности существуют, потому что есть добрая воля сторон

На этих двух позициях постоянно существует политический спор. Однако, это же не международные договоренности, обязательные для выполнения. То есть это не международный договор. Это политические договоренности, которые признала даже Генассамблея ООН.

Политические договоренности юридически не обязывают нас, это такая тонкая составляющая. Что значит юридически не обязывают? Не наступают международно-правовые последствия за их невыполнение.

То есть они существуют, если очень просто, только потому, что есть добрая воля сторон. Наша добрая воля указанная несчетное количество раз посредниками, в частности Францией и Германией.

Недавно новый глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анна Линд, заявила, что Украина сделала все, чтобы наступил мир. Мяч на стороне России. Русская "добрая воля", как я наблюдаю уже почти четвертый месяц, хромает. В.

О деле "вагнеровцев"

Возникает вопрос, почему журналисты-расследователи выслушивают одну сторону по делу. Нужно всегда рассматривать все версии. А загонять это все в информационную компанию "крыса в ОП" – это медийная составляющая,

Кто должен поставить точку в этом деле – читайте по ссылке.

О каналах Медведчука

Пророссийские каналы разрушают сознание украинцев. Их деятельность в Украине является признаком того, что государство плохо работает. Государство любит рассказывать, что украинский народ мудрейший, он имеет большой опыт создания государства. На самом деле-это не так.

Кто, по мнению Арестовича, должен за это отвечать – читайте здесь.

О скандальном заявлении относительно ОПЗЖ

Я не говорил, что надо поддерживать Бойко. Я сказал, что мы не можем не обращать на человека, который имеет второй президентский рейтинг (по последним данным КМИС, четвертый – 24 канал) и представляет 20% избирателей Украины.

Больше о том, как Арестович объяснил свое заявление – читайте здесь.