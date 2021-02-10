В Евросоюзе надеются на то, что вакцинация против COVID-19 в Украине таки стартует в феврале. Однако в Брюсселе немало обеспокоены влиянием российской дезинформации в вопросе иммунизации.

Об этом сообщил исполнительный вицепрезидент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время встречи с главой правительства Украины Денисом Шмигалем.

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Еврокомиссия помогает Украине получить вакцины от Польши

Еврокомиссия принимает участие в процессе перепродажи вакцин из Польши Украине, поэтому в ЕС и надеются, что иммунизацию украинцев начнут уже в феврале.

Как часть программы COVAX Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer в феврале и 2,2 – 2,7 миллиона доз препаратов AstraZeneca в первой половине 2021 года. В дополнение Еврокомиссия помогает Польше перепродать 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca Украине,

- пояснил Домбровскис.

Уже по окончании встречи еврочиновник подчеркнул, что Брюссель серьезно беспокоит ситуация с российской дезинформацией на тему вакцинации. В ЕС готовы помогать развеивать сомнения о необходимости иммунизации.

По словам Домбровскиса, ЕС переориентировал несколько программ по оказанию помощи в 190 миллионов евро, чтобы Украина решила определенные проблемы.

Ранее о навязывании "Спутника V" говорил и Шмигаль

Отметим, что в Брюсселе о влиянии, которое осуществляет Кремль на процесс вакцинации в Украине, упомянул и украинский премьер Денис Шмигаль. По словам главы правительства, Россия фактически навязывает "Спутник V". Это касается прежде всего оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.