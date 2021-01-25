Украинская делегация обжаловала полномочия россиян в парламентской ассамблее Совета Европы. Решение поддержали 38 членов Ассамблеи при необходимых 30.

Источник: 24 канал

В прошлый раз российская делегация сама решила покинуть поля Ассамблеи. Ведь она считала ее работу без голосования не такой активной, как нужно. Это сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.

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Россия выплатила не всю сумму

"Оказывается не вся сумма, которую должна была уплатить российская сторона в Ассамблею, сейчас покрыта", – отметила она.

Как происходило обжалование

По ее словам, сейчас проходит мониторинговый комитет. Он должен определить докладчика или докладчицу, которые потенциально будут рассматривать статьи обжалования.

Эксперт отметила, что очень негативно повлиял ковидный режим. Процесс усложнила гибридная процедура, в частности голосование онлайн.

Напомним! Российскую делегацию лишали права голоса в апреле 2014 года после оккупации Крыма. В знак протеста россияне отказались участвовать в сессиях ПАСЕ, а Москва прекратила платить свою долю взноса в бюджет Совета Европы. Однако в 2019 году Россию вернули в ПАСЕ.

Задача Украины

"Нашей задачей является сохранение тех позиций, на которых мы стоим (вопрос Донбасса и Крыма). Также мы должны акцентировать на освобождении политзаключенных", – добавила Мезенцева.

Отметим, что сейчас у профильных комитетов есть 24 часа, чтобы подготовить доклад. Далее будет проходить голосование за подтверждение полномочий России.