Министерство обороны России закупает китайские внедорожники Haval H9. Автомобиль выиграл тендер на поставку в округа и штабы и уже поступил в российскую армию. Haval будет основной штабной машиной.

Источник: "Техника войны" на 24 канале

В прошлом выпуске В ВСУ заменят советские "планшетки" на высококачественные сумки – Техника войны

Отремонтированные Т-72 и возвращение Ан-26Ш

► Украинские оружейники и представители Министерства обороны приняли участие в выставке IDEX -2021 в Объединенных Арабских Эмиратах. Всего в ней приняло участие 900 ведущих оборонных компаний из 59 стран мира.

► Харьковский национальный университет Воздушных Сил возобновил полеты Ан-26Ш. Они были остановлены после авиакатастрофы. Сейчас продолжаются командирские учебно-тренировочные полеты авиационной бригады Воздушных сил.

► 24 февраля Киевский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины очередную партию из 5 отремонтированных Т-72. На них установлен двигатель мощностью 840 лошадиных сил и гусеница Т-80.

К теме Как Россия отреагировала на украинский "КалашНаш"

► СБУ 21 февраля задержала в Харькове агента российской разведки, который пытался похитить техническую документацию по бронированию украинского танка БМ "Оплот".

► Самолет Воздушных сил ВСУ доставил из Латвии партию специальных медицинских автомобилей Land Rover в рамках материально-технической помощи Украине. Всего Латвия передала для нужд ВСУ 7 медицинских бронированных автомобилей.

Роботизированная машина RCV-Medium и модульная система VSHORAD

​• Концерн "Калашников" усовершенствовал новую снайперскую винтовку Чукавина, чтобы заменить советскую СВД. Она предназначена для поражения живой силы противника на малых и средних дистанциях и может использоваться в условиях общевойскового боя.

​• Кросс-функциональная группа боемашин нового поколения армии США получила новую боевую роботизированную машину RCV-Medium. Это легкий боевой беспилотник, который имеет дистанционно управляемую турель с 25-миллиметров основной пушкой и камеры ситуационной осведомленности с 360-градусным обзором.

Интересно Первый полет новейшего истребителя Boeing F-15EX

​• Польская компания PIT-RADWAR показала проект модульной системы противоракетной и противовоздушной обороны сверхмалого радиуса VSHORAD. Она призвана уничтожать беспилотные летательные аппараты, вертолеты и крылатые ракеты.

• Министерство обороны Израиля 22 февраля 2021 года заключило соглашение с США о приобретении 2 самолетов-заправщиков Boeing KC-46A Pegasus за счет американской военной помощи.