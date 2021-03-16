Командование российских вооруженных сил провоцирует усиление напряжения обстановки на оккупированном Донбассе. Противник, в частности, пополняет боеприпасами свои передовые подразделения.

Такую информацию во время брифинга 16 марта сообщила Мария Сальник, пресс-секретарь Минобороны, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

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Что выяснила разведка

Соединения и части 1 и 2 армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск приведены в высшие степени боевой готовности.

Кроме этого, личный состав врага отозвали из отпусков . Также досрочно отправили на прохождение службы армейцев, которые находились на лечении.

. Также досрочно отправили на прохождение службы армейцев, которые находились на лечении. Среди личного состава оккупантов и местного населения распространяются слухи о возможном начале боевых действий с возможным перерастанием в полномасштабный военный конфликт.

с возможным перерастанием в полномасштабный военный конфликт. Это может произойти 17 – 18 марта, когда в Крым прибудет российское государственное и военное руководство, чтобы "отпраздновать" очередную годовщину оккупации украинского полуострова.

Справка. Ранее Служба внешней разведки Эстонии предупредила, что Кремль может восстановить военное давление на Украину в любой момент.

Что происходит на Донбассе

Основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский предположил, что российские наемники на Донбассе активизируются уже в апреле – мае 2021 года.

Сейчас, по словам правозащитника, боевики готовятся к военному наступлению на оккупированных территориях. В частности – продолжают укрепление позиций.

Враг не прекращает нарушать договоренности о перемирии. В течение суток 15 марта российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала