Боевики на Донбассе привели армию в высшую боевую готовность, – разведка
Командование российских вооруженных сил провоцирует усиление напряжения обстановки на оккупированном Донбассе. Противник, в частности, пополняет боеприпасами свои передовые подразделения.
Источник:Минобороны
Такую информацию во время брифинга 16 марта сообщила Мария Сальник, пресс-секретарь Минобороны, ссылаясь на данные Главного управления разведки.
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Что выяснила разведка
- Соединения и части 1 и 2 армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск приведены в высшие степени боевой готовности.
- Кроме этого, личный состав врага отозвали из отпусков. Также досрочно отправили на прохождение службы армейцев, которые находились на лечении.
- Среди личного состава оккупантов и местного населения распространяются слухи о возможном начале боевых действий с возможным перерастанием в полномасштабный военный конфликт.
- Это может произойти 17 – 18 марта, когда в Крым прибудет российское государственное и военное руководство, чтобы "отпраздновать" очередную годовщину оккупации украинского полуострова.
Что происходит на Донбассе
Основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский предположил, что российские наемники на Донбассе активизируются уже в апреле – мае 2021 года.
Сейчас, по словам правозащитника, боевики готовятся к военному наступлению на оккупированных территориях. В частности – продолжают укрепление позиций.
Враг не прекращает нарушать договоренности о перемирии. В течение суток 15 марта российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
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