Доездился в Крым: россиянину запретили въезд в Украину на 3 года
В аэропорту Харькова пограничники задержали россиянина, который незаконно ездил в Крым. Мужчине запретили на 3 года посещать Украину.
Иностранец 27 декабря прилетел в Украину рейсом Стамбул – Херсон. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы.
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Во время проверки документов таможенники установили, что россиянин незаконно посещал оккупированный Крым в августе 2019 года.
Поэтому пограничники не пропустили мужчину на территорию Украины и запретили ему въезд еще на 3 года.
К слову, 27 декабря еще один гражданин России пытался незаконно попасть в Украину. Он не мог объяснить свой визит и решил за 300 долларов подкупить таможенника.
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