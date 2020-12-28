В аэропорту Харькова пограничники задержали россиянина, который незаконно ездил в Крым. Мужчине запретили на 3 года посещать Украину.

Иностранец 27 декабря прилетел в Украину рейсом Стамбул – Херсон. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы.

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Во время проверки документов таможенники установили, что россиянин незаконно посещал оккупированный Крым в августе 2019 года.

Поэтому пограничники не пропустили мужчину на территорию Украины и запретили ему въезд еще на 3 года.

Справка. В 2020 году во время пограничного контроля 50 лицам по разным причинам отказали в пропуске.

К слову, 27 декабря еще один гражданин России пытался незаконно попасть в Украину. Он не мог объяснить свой визит и решил за 300 долларов подкупить таможенника.