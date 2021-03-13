Россиянин пытался подкупить пограничниц за 2 100 долларов
Гражданин России пытался подкупить пограничниц для того, чтобы попасть в Украину. Все потому, что для него запрещен въезд на территорию нашего государства.
Источник:МВД
Детали инцидента
Происшествие случилось 13 марта в пункте пропуска для международного воздушного сообщения "Запорожье".
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При оформлении рейса Минск – Запорожье обнаружили 30-летнего россиянина, который нарушил порядок въезда во временно оккупированного Крыма.
Когда правоохранители составляли на нарушителя постановление, тот предложил 2 100 долларов за беспрепятственный пропуск через государственную границу.
Работница таможни от неправомерного вознаграждения отказалась и сообщила лице об уголовной ответственности, а также вызвала сотрудников полиции,
– рассказали в МВД.
В Министерстве внутренних дел добавили, что в действиях россиянина видят признаки уголовного преступления за предложение неправомерной выгоды должностным лицом.
Заметим, россиянин не сможет попасть в Украину в течении 3 лет.
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