Гражданин России пытался подкупить пограничниц для того, чтобы попасть в Украину. Все потому, что для него запрещен въезд на территорию нашего государства.

Детали инцидента

Происшествие случилось 13 марта в пункте пропуска для международного воздушного сообщения "Запорожье".

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При оформлении рейса Минск – Запорожье обнаружили 30-летнего россиянина, который нарушил порядок въезда во временно оккупированного Крыма.

Когда правоохранители составляли на нарушителя постановление, тот предложил 2 100 долларов за беспрепятственный пропуск через государственную границу.

Работница таможни от неправомерного вознаграждения отказалась и сообщила лице об уголовной ответственности, а также вызвала сотрудников полиции,

– рассказали в МВД.

В Министерстве внутренних дел добавили, что в действиях россиянина видят признаки уголовного преступления за предложение неправомерной выгоды должностным лицом.

Заметим, россиянин не сможет попасть в Украину в течении 3 лет.