Российские оккупанты завезли несколько партий собственной вакцины "Спутник V" на оккупированные части Донецкой и Луганской областей. И хотя в администрации террористических "республик" говорят о плановой вакцинации населения, на самом деле это является испытанием.

На этой неделе в оккупированных Донецке, Макеевке, Горловке и Чистяково медики получили препарат, который в России называют вакциной от COVID-19.

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При этом "официально" им будут вакцинировать сначала только пенсионеров, медиков, военных и так называемых "полицейских". Но уже сейчас каждый желающий может без существенных проблем договориться о приобретении вакцины. А вот отказаться от вакцинации люди, которые относятся к уязвимым категориям населения, никак не могут.

Физическое принуждение и угрозы увольнением

Как утверждают медики, "Спутник V" постепенно завозят в некоторые больницы оккупированных городов. Все данные вакцинированных заносят в компьютерную базу, а контроль над процессом "вакцинации" проводит врач в погонах, которого специально отправили из России в Донецк.

По данным источников 24 канала, оккупанты собираются провести в "ДНР" и "ЛНР" более широкое испытание препарата, чем в России.

Фактически основными участниками тестирования назначили не только пенсионеров, но и более молодых лиц. В частности – социальных работников и медиков. Их обязывают получить порцию вакцины под угрозой увольнения. А вот боевиков, российских солдат и террористов из силовых структур "республик" вакцинируют принудительно. Несмотря на отказы от прививки, их вакцинируют с применением силы.

Как утверждают в "Восточной правозащитной группе", на Луганщине медики тоже получили угрозы за отказы от прививки. Им обещают не выплачивать премии и надбавки. "Чиновников" из "ЛНР" обещают увольнять без выплаты больничных в случае инфицирования.