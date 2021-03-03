Ранее украинцы преимущественно относились к россиянам лучше, чем те к гражданам Украины. Впрочем, сейчас ситуация несколько изменилась.

КМИС провел совместный опрос совместно с российским "Левада-центр". Согласно его результатам, отношение украинцев остается постоянным с сентября 2020 года, а россиян к Украине – существенно улучшилось.

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Что думают украинцы о россиянах

Мысли украинцев разделились: почти равное количество респондентов заявили о своем положительном и отрицательном отношении к России – 41% и 42% соответственно; 13% респондентов не определились.

Положительное отношение населения государств друг к другу показано на графиках:



График хорошего отношения населения Украины к России и России к Украине / Инфографика КМИС

Россияне дважды за эти более 10 лет наблюдений выразили положительное отношение к украинцам – в сентябре 2019 года и в феврале 2021 года. Обновленные показатели указывают, что 54% ​​опрошенных россиян положительно относятся к гражданам нашего государства, а 31% – плохо.

Политическая ситуация всегда влияет на данные результатов этих опросов. Например, после аннексии Крыма и с началом войны на Донбассе, отношение украинцев к России резко ухудшилось – с 90% положительных отзывов только до 30%.

Важно! В КМИС уточнили, что опрос проводился до закрытия медведчуковских каналов.

Вопрос отношений

"Хорошее" отношение украинцев зависит и от того, в каком регионе они проживают.

К стране-агрессору более благосклонны жители Востока страны – 59% опрошенных украинцев. В противовес 52% жителей западных областей негативно относится к восточному соседу.

Каких отношений с Россией хотят в Украине?

Независимость двух стран поддерживают 88% украинцев и 80% граждан России.

Объединение Украины с Россией хотят 7% украинцев и 17% россиян.

Закрыть границы хотят 39% граждан Украины и 23% жителей России.

А общее пространство – без границ и таможен хотели бы видеть 49% украинцев и 57% россиян.



График о независимости и "слиянии" Украины и России / Инфографика КМИС

В Украине и в России позитивное отношение к государству обусловлено, прежде всего, положительным отношением к населению,

– отметил генеральный директор КМИС, Паниотто.

Он вспомнил об опросе 2019 года, когда спрашивали отдельно об отношении к государству, к представителям власти и к гражданам. Данные показали, что власти соседних стран ни украинцы, ни россияне не доверяют, но чувствуют эмпатию именно к населению соседней страны.