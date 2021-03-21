Россия продолжает активно распространять фейки о Крыме. В частности, о том, что полуостров якобы всегда принадлежал им. Это откровенная ложь.

Об этом в своем блоге "Грани правды" рассказал Павел Казарин. Он отметил, что история Крыма тянется уже почти 3 тысячи лет – от появления в IX веке до нашей эры киммерийцев.

Читайте полный выпуск блога "Исконно русский Крым": самые популярные мифы России об оккупированом Крыме

"Россия установила свой контроль над Крымом только в 1783 году. При этом этническим большинством в Крыму россияне стали только в 1917 году", – отметил Казарин.

По его словам, "русским" полуостров стал в начале ХХ века, а номинальное подчинение Крыма России длилось всего около 200 лет.

Примерно 3,5% от всей истории полуострова,

– отметил Казарин.

Он также рассказал о других мифах, которые распространяет Россия. Казарин развенчал их, опираясь на исторические факты.

Блог Павла Казарина "Грани правды" на 24 канале: смотрите видео