Россияне продолжают дело нацистов, – Остальцев назвал доказательства пропаганды
Россияне продолжают прибегать к различным путям пропаганды, однако обычно они используют еще старые методы. Сейчас обнаружили новые доказательства навязывания России своего "героизма".
Источник:24 канал
В то же время в русской "Википедии" – избегают даже упоминаний о пакте Молотова-Риббентропа о разделе Польши. Об этом в "VETERANO блог" рассказал участник АТО Леонид Остальцев.
Смотрите полный выпуск блога Коварство пропаганды: каковы планы России в отношении Украины
Доказательства российской пропаганды
"Они не придумали ничего нового и продолжают дело своих собратьев – нацистов", – отметил Остальцев. Он объяснил, что в российском поисковике – немцы оккупировали Польшу, а "советы" делали польский поход.
Ветеран АТО разъяснил, что в соответствующих статьях говорилось, что "немцы коварно ударили и захватили" – пока "большая Красная армия не освободила Польшу от захватчиков".
Анализируя все то, что заявляет Захарова и ту политику, которую проводит Путин и его приспешники, у меня для вас неутешительные новости – будет война, большая, к сожалению,
– считает Леонид Остальцев.
"История циклична и россияне ничего нового не придумывают, а используют старые способы пропаганды и наращивают военный потенциал", – добавил ветеран АТО.
В то же время Остальцев подчеркнул, что вопрос лишь в том – является ли Украина Польшей образца 1939 года или все же мы – Украина – государство, которое помнит историю и понимает, что нельзя повторять ошибки наших соседей.
Смотрите полный выпуск "VETERANO блог" на 24 канале
Поделиться новостью