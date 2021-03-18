Россияне продолжают прибегать к различным путям пропаганды, однако обычно они используют еще старые методы. Сейчас обнаружили новые доказательства навязывания России своего "героизма".

В то же время в русской "Википедии" – избегают даже упоминаний о пакте Молотова-Риббентропа о разделе Польши. Об этом в "VETERANO блог" рассказал участник АТО Леонид Остальцев.

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Доказательства российской пропаганды

"Они не придумали ничего нового и продолжают дело своих собратьев – нацистов", – отметил Остальцев. Он объяснил, что в российском поисковике – немцы оккупировали Польшу, а "советы" делали польский поход.

Ветеран АТО разъяснил, что в соответствующих статьях говорилось, что "немцы коварно ударили и захватили" – пока "большая Красная армия не освободила Польшу от захватчиков".

Анализируя все то, что заявляет Захарова и ту политику, которую проводит Путин и его приспешники, у меня для вас неутешительные новости – будет война, большая, к сожалению,

– считает Леонид Остальцев.

"История циклична и россияне ничего нового не придумывают, а используют старые способы пропаганды и наращивают военный потенциал", – добавил ветеран АТО.

Справка. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова 15 марта заявила, якобы все попытки Киева вернуть себе контроль над Крымом являются "нелегитимными" и их можно расценивать только как угрозу в сторону России. Так она отреагировала на создание "Крымской платформы".

В то же время Остальцев подчеркнул, что вопрос лишь в том – является ли Украина Польшей образца 1939 года или все же мы – Украина – государство, которое помнит историю и понимает, что нельзя повторять ошибки наших соседей.

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