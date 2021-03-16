Украина, Германия и Франция разработали план по обеспечению мира на Донбассе. В Москве план не одобрили, и вообще якобы ничего о нем не слышали. Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович уверяет, что россияне просто врут.

Об этом Арестович сообщил в эфире одного из украинских телеканалов. Спикер украинской делегации отметил, что россияне изображают некое "политическое лицемерие".

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В Москве прекрасно знают о плане

Россияне откровенно врут. Они прекрасно знают об этом плане, потому что он происходит не односторонне и Россию не ставят перед фактом, а в рамках общения на уровне политических советников. Его представляют главы МИД Франции и Германии соответственно,

– заметил Арестович.

Он отметил, что ничего принципиально нового в плане нет. Все кластеры согласованы с россиянами. Однако деталей сообщать нельзя, поскольку они конфиденциальны.

В новом плане нет измены, – Арестович

Я точно знаю, что там нет измены, пересечения красных линий. Там скорее всего привязано к конкретным пунктам, которые были достигнуты ранее в "нормандском" и "минском" форматах, просто до последовательности их выполнения,

– пояснил Арестович.

Отметим, что ранее заместитель главы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак назвал украинский план по урегулированию ситуации на Донбассе "мифом". Такого плана якобы вообще нет на столе переговоров.

Важно! Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что России план направлен на ознакомление еще 12 марта.