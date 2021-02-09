Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что перемирие на Донбассе уже нет. Он отметил, что россияне начали действовать открыто и дерзко, даже не скрывая своих намерений.

На Донбассе находятся российские наемники, командиры и оружие. Именно поэтому Украина должна быть готовой к любым внезапным действий со стороны агрессора.

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"Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а черное – черным. Мы должны относиться внимательно ко всему, что происходит", – сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что еще не видел столь открытых и циничных действий, которые Россия осуществляет на востоке Украины. Мол, Кремль ведет двойную игру на Донбассе и не собирается менять свои методы.

Россия воюет 150 лет. За это время, кроме давления и принуждения к миру, она ничего не использовала. Не надо думать, что если мы будем уступать, они станут более сговорчивыми,

– отметил Кравчук.

Именно поэтому, выполняя международные договоренности и соблюдая пути к миру, Украина должна на силу отвечать силой. При этом, нужно быть последовательными и жесткими.

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