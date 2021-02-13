Российское внимание к событиям в Украине сложно объяснить рационально. Ведь судьба Москвы никак не зависит от того, что происходит в Киеве. Поэтому россияне следят за новостями из Украины только ради эмоций.

Речь идет о злорадстве и мстительности – именно их вызывают у людей в России украинские события. Такое мнение в своем блоге "Грани правды" высказал журналист Павел Казарин.

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"Только эти эмоции могут заставить российского обывателя мечтать о танковых клиньях, оккупационных администрациях и других политических скелетах из советского шифоньера", – отметил он.

События в Украине не изменят будущее Москвы, – Казарин

Павел Казарин отметил, что судьба Москвы не зависит от масштабов проблем в Киеве.

Даже если представить, что в Украине воцарился хаос, победил Медведчук, а страна рухнула в пике – это никак не изменит российское будущее,

- прокомментировал журналист.

По его словам, кризис в Украине может сказаться лишь на:

готовности Запада поддерживать нашу страну;

украинской устойчивости и курсе гривны;

нашей стабильности и качестве жизни.

Однако все это не будет иметь последствий для реальности в России. Ведь в украинской армии нет в Ростовской области, а бюджетные деньги Киев не тратит на дестабилизацию российских регионов.

Автор блога "Грани правды" отметил, что единственный мотив для российского обывателя следить за украинскими новостями – это эмоции. Злорадство и мстительность.

Казарин: Украина должна следить за событиями в России

В то же время Павел Казарин подчеркнул, что внимание Украины к российским событиям вполне должно быть рациональным. Потому что украинское будущее напрямую зависит от того, что происходит в стране-агрессоре.

И добавил, что будущее Украины зависит от величины вызовов, с которыми сталкиваются Кремль и его обитатели.

И в этом главное отличие интереса Украины к российским новостям от того настойчивого рвения, с которым нашу судьбу обсуждает российский телевизор. Их будущее от нашего никак не зависит,

- подытожил журналист.

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