Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm установили данные моряков российского десантного корабля, которых наградили за военные преступления в Крыму и Сирии.

Джерело: Informnapalm на 24 каналі



Мовиться про великий десантний корабель "Ямал", який входить до складу 197 бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії. Місце дислокації – тимчасово окупований Крим, Севастополь.

Обратите внимание Російська ядерна зброя в окупованому Криму: волонтери знайшли докази

Що відомо про моряків ВДК "Ямал"

Під час вивчення профілів в соцмережах моряків "Ямалу", знайдено чергові докази їхньої участі у воєнних злочинах як проти України, так і проти Сирії. Також у ході розслідування встановлені дані кількох моряків.

► Перший фігурант – Шевченко Михайло Володимирович, 1990 року народження, з російського міста Таганрог.

Він похизувався медаллю за участь в окупації Криму від російського Міноборони. У коментарях до фото його друг бідкається, що досі, попри обіцянки, не отримав медаль.

У відповідь Шевченко пише: "Ми теж не як всі отримали. Спочатку брали участь у цьому, а потім по шустрому в Сирію втекли".

Повний випуск відеоблогу Informnapalm: дивіться відео 24 каналу

► Фотодокази з альбому наступного фігуранта розслідування, Кирила Кулика, підтверджують слова Михайла Шевченка про Сирію.

Кулик опублікував фото 2 медалей – за окупацію Криму та за участь у воєнній операції в Сирії. Отже, другий фігурант – Кулик Кирило Іванович. Він народився у 1993 році у селі Перелюб Саратовської області Росії.

Команді Informnapalm ще раніше стало відомо, що ВДК "Ямал" брав участь у "сирійському експресі", а після офіційного оголошення воєнної операції в Сирії всіх причетних почали активно нагороджувати.

Ще одне фото з альбому Шевченка зроблене під час святкування на ВДК "Ямал" дня Нептуна. На ньому – фігуранти цього розслідування.

Шевченко позначений цифрою 1, а Кулик – цифрою 2. А під номером 3 на фото – Іван Тєрєхов. Позначивши його, Шевченко вивів нас на ще одного "медаліста".



Святкування дня Нептуна на ВДК "Ямал" / Фото Informnapalm

► Третій фігурант – Тєрєхов Іван Валерійович, 1993 року народження, російське місто Красноярськ. Фото документів підтверджують вказану у соцмережах персональну інформацію.

Після демобілізації Тєрєхов працює в судноплавній компанії "Транзит-СВ". Цю інформацію він вказав у профілі соцмережі. На фото Тєрєхов у фірмовому кашкеті.

Читайте также Російський комплекс "Житель" знову зафіксували на Донбасі: фотодокази

► У друзях у Кулика знайдено ще 2 моряків ВДК "Ямал" з медалями за участь у воєнній операції в Сирії. Нагороди їм, як і Кулику, присвоєно наказом міністра оборони Росії за номером 349.

Мовиться про Єрьоміна Володимира Сергійовича, 1992 року народження з міста Саратов, а також Шатиліна Олексія Олексійовича, 1993 року народження з міста Шахти.

В альбомі Єрьоміна є фото на борту корабля "Ямал", а також його медалі за участь у воєнній операції в Сирії. Такі ж світлини є й у Шатиліна.

Як Росія використовує військових

Це дослідження розкриває особисті дані воєнних злочинців Росії, які не тільки брали участь в операції захоплення Криму, але й виконували злочинні накази Путіна у Сирії.

На прикладі наведених фактів наочно видно, як Росія використовує військовослужбовців для досягнення своїх геополітичних цілей злочинним шляхом.

Довідка. Раніше міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm зібрала дані 116 членів екіпажів ПКС Росії, які бомбили Сирію.

Наслідком цих невибіркових бомбових ударів по шпиталях, ринках, школах та інших об'єктах інфраструктури стали численні жертви серед мирного населення, зокрема й діти.

Санкційні методи впливу мають застосовуватись не тільки щодо тих, хто віддавав накази з Кремля, але й щодо тих, хто їх безпосередньо виконував.

Интересно Відкритий лист до "царя Путіна": російський машиніст за борги пішов воювати на Донбас

InformNapalm продовжує наповнювати найбільшу відкриту для користувачів базу даних OSINT-досліджень російської воєнної агресії. Ці матеріали залучені до доказової бази у судових справах України проти Росії.