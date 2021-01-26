Командование российских оккупантов проводит занятия по боевой стрельбе. В частности, они завезли на оккупированные территории Донбасса новое оборудование для артиллерийской разведки.

Источник: Министерство обороны Украины

По данным ведомства, командование оперативной группировки российских оккупационных войск повышает боеспособность артиллерийских подразделений. Для этого из России завезли автоматизированные звукометрические комплексы артиллерийской разведки.

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Технику завозили в январе 2021 года через неконтролируемые Украиной участки границы.

Продолжаются учения по стрельбе и управлению огнем в артиллерийских и минометных батареях соединений и частей противника,

– говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что на полигоны временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для занятий по стрельбе вывели отдельные подразделения гаубичных, пушечных и реактивных артиллерийских дивизионов 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

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Обратите внимание! На Донбассе в течение суток 25 января 2021 года российские оккупанты 7 раз нарушали режим тишины. Вследствие обстрелов военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала