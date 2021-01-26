Российские оккупанты завезли на Донбасс звукометрические комплексы артиллерийской разведки
Командование российских оккупантов проводит занятия по боевой стрельбе. В частности, они завезли на оккупированные территории Донбасса новое оборудование для артиллерийской разведки.
Источник: Министерство обороны Украины
По данным ведомства, командование оперативной группировки российских оккупационных войск повышает боеспособность артиллерийских подразделений. Для этого из России завезли автоматизированные звукометрические комплексы артиллерийской разведки.
Читайте также Боевики в Луганске подожгли собственный военный склад: фото, видео
Технику завозили в январе 2021 года через неконтролируемые Украиной участки границы.
Продолжаются учения по стрельбе и управлению огнем в артиллерийских и минометных батареях соединений и частей противника,
– говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что на полигоны временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для занятий по стрельбе вывели отдельные подразделения гаубичных, пушечных и реактивных артиллерийских дивизионов 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.
К теме Боевики вновь атаковали бойцов ВСУ: вражеский снайпер повредил камеру наблюдения
Поделиться новостью