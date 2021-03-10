Россия ждет, чтобы Украина пошла на уступки по Донбассу. Поэтому страна-оккупант затягивает время в переговорах.

Об этом сообщила Служба разведки Эстонии. Свои выводы она опубликовала в докладе "Международная безопасность и Эстония".

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О чем говорится в докладе

В докладе говорится, что стратегическим объектом Кремля является регион Украины и Беларуси. Именно эти страны имеют приоритетное значение для обеспечения сферы влияния России.

В то же время Россия продолжает свою агрессию против Украины и давит на нее. Она пытается "склонить Киев к признанию представителей оккупационных сил как легитимных партнеров по переговорам.

Российская оккупация Крыма продолжается, и, несмотря на усилия украинской стороны, прогресса в урегулировании конфликта на Востоке Украины нет,

– говорится в публикации.

В то же время сторона-агрессор продолжает играть на затягивание времени. Также она ожидает, что нерешенный конфликт рано или поздно заставит руководство Украины пойти на уступки.

Отметим! Ранее литовская военная разведка и Департамент государственной безопасности Литвы опубликовали совместный документ "Национальная оценка угроз 2021", в котором обращают внимание на ситуацию Донбасса.

Россия поддерживает пророссийские силы

Также в докладе отметили, что страна-агрессор поддерживает пророссийские силы в Украине, в частности в политике. Российская поддержка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и самого Виктора Медведчука увеличилась во время подготовки местных выборов в Украине.

"Одна из главных задач российских спецслужб, помимо сбора разведданных в других странах, является влияние на иностранное население в стратегических интересах Кремля", – также заявила эстонская разведка.