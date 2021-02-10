В России по представлению Роскомнадзора и Генпрокуратуры заблокировали сайт Минреинтеграции. Причиной запрета стала публикация правдивой информации о распространении COVID-19 в ОРДЛО.

Алексей Резников заявил, что это первый прецедент, когда в России запретили официальный сайт правительства Украины. Об этом он сообщил на Всеукраинском форуме "Украина 30".

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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказал, что блокирование сайта произошло еще в апреле 2020 года.

Именно из-за распространения правды о COVID-19 в ОРДЛО сайт Минреинтеграции был заблокирован официально в России. Это первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируют в России за распространение правды,

- подчеркнул Алексей Резником.

Он также добавил, что "этот план" российских властей все равно провалился.

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