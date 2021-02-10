Писали правду о COVID-19 в ОРДЛО: Россия заблокировала сайт украинского министерства
В России по представлению Роскомнадзора и Генпрокуратуры заблокировали сайт Минреинтеграции. Причиной запрета стала публикация правдивой информации о распространении COVID-19 в ОРДЛО.
Источник:24 канал
Алексей Резников заявил, что это первый прецедент, когда в России запретили официальный сайт правительства Украины. Об этом он сообщил на Всеукраинском форуме "Украина 30".
Читайте также Вакцинация на оккупированных территориях стартует на третьем этапе, – Ляшко
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказал, что блокирование сайта произошло еще в апреле 2020 года.
Именно из-за распространения правды о COVID-19 в ОРДЛО сайт Минреинтеграции был заблокирован официально в России. Это первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируют в России за распространение правды,
- подчеркнул Алексей Резником.
Он также добавил, что "этот план" российских властей все равно провалился.
Восстановление Донбасса: что известно
- Алексей Резников заявлял, что реинтеграция Донбасса не будет происходить сразу после деоккупации.
- Он отметил, что восстановление территорий продлится минимум 25 лет. Оно начнется с земель, которые находятся под контролем правительства Украины.
- Советник президента Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко ранее отметил, что на реинтеграцию нужно примерно 10 миллиардов долларов. Это составляет 5 – 7% ВВП Украины.
- По его мнению, для того, чтобы восстановить оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, необходимо создать отдельный фонд.
- Кроме этого, для реинтеграции Донбасса понадобятся и деньги международных доноров.
Поделиться новостью