Кремлю становится все сложнее продавать свой газ. В суде Евросоюза хотят принять решение, которое ограничивает прокачку газа в обход Украины. Речь идет о газопроводе OPAL, который соединяет Северный поток с сетью газопроводов Средней и Западной Европы.

Германия пыталась обжаловать предыдущее решение суда об ограничении использования "Газпромом" мощностей газопровода OPAL, но генеральный адвокат рекомендовал суду ЕС отклонить эту апелляцию. О последствиях такого решения рассказал Геннадий Рябцев – эксперт по вопросам энергетики.

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Как это повлияет на объемы российского газа

По его словам, здесь вообще не говорится о каких-либо ограничениях объемов продаж российского природного газа. Поэтому, это, скорее всего, навредит Германии.

"Вместо использования сухопутного участка трубопровода OPAL, "Газпром" будет вынужден распылять этот газ по разным трубопроводам", – объяснил Рябцев.

Справка. OPAL на 80% принадлежит WIGA – совместному предприятию "Газпрома" и Wintershall, а остальные принадлежат дочерней компании немецкого концерна Uniper.

Будет ли Украина в выигрыше

Он также добавил, что прокачка российского газа другими путями никак не повлияет на объемы транзита в Украине. Однако Рябцев подчеркнул, что для нас наихудшей ситуацией будет игнорирование того, что ее обходят с юга, а не с севера.

Прежде всего, это будет польская победа, отметил эксперт. Дело в том, что соответствующую жалобу, подавала Польша еще в 2016 году. Она касалась трубопровода, который шел по территории их страны.

Впрочем, если это решение все-таки примут, то это разве что будет способствовать повышению статуса Польши в Европейском Союзе, добавил Рябцев.

Эксперт о прокачке российского газа: смотрите видео