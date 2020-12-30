Россия выделила Армении 10 миллионов евро на помощь вынужденным переселенцам из Карабаха. Минфин страны будет софинансировать программы по предоставлению соответствующей индивидуальной помощи.

Соответствующее соглашение было подписано 28 декабря между министерствами финансов Армении и России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.

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Помощь выделили на безвозмездной основе в порядке софинансирования мероприятий поддержки жителей Карабаха.

В то же время жители Арцаха, перебравшиеся в Армению в результате военных действий, получат от государства одноразовую денежную помощь в размере 68 тысяч драмов – 132 доллара.

Также им должны предоставить дополнительную помощь в размере 15 тысяч драмов – 30 долларов, если у них нет недвижимости на территории Армении.

Обратите внимание! 28 декабря российские телеграм-каналы со ссылкой на СМИ Азербайджана сообщили о возобновлении боевых действий за Нагорный Карабах, и даже о жертвах. Однако в Армении заверили, что это информационная провокация.

Война в Нагорном Карабахе: коротко