Россия выделила Армении деньги на помощь переселенцам из Карабаха: сумма
Россия выделила Армении 10 миллионов евро на помощь вынужденным переселенцам из Карабаха. Минфин страны будет софинансировать программы по предоставлению соответствующей индивидуальной помощи.
Соответствующее соглашение было подписано 28 декабря между министерствами финансов Армении и России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.
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Помощь выделили на безвозмездной основе в порядке софинансирования мероприятий поддержки жителей Карабаха.
В то же время жители Арцаха, перебравшиеся в Армению в результате военных действий, получат от государства одноразовую денежную помощь в размере 68 тысяч драмов – 132 доллара.
Также им должны предоставить дополнительную помощь в размере 15 тысяч драмов – 30 долларов, если у них нет недвижимости на территории Армении.
Война в Нагорном Карабахе: коротко
- 27 сентября 2020 года вокруг Нагорного Карабаха состоялась очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном. Соответствующий конфликт продолжается уже больше 100 лет.
- Остановить военные действия удалось 10 ноября – президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян при посредничестве России заключили соглашение.
- По его условиям, Азербайджан и Армения остановились на занятых позициях. Азербайджан значительно продвинулся вглубь Нагорного Карабаха. Часть районов Карабаха Армения должна была передать под контроль Азербайджану позже.
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