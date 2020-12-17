Россия впервые названа страной-оккупантом в резолюции ООН, – экс-министр иностранных дел Огрызко
Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно российских действий на оккупированном полуострове. В документе впервые четко записано, что Россия является страной-оккупантом. Для Украины это – очень серьезное заявление на будущие правовые шаги.
Принятие резолюции является успехом украинской дипломатии в этом направлении. Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.
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По его словам, это является важным аргументом для Международного суда ООН. Ведь именно в этот суд Украина подала иск о нарушении Россией международной конвенции о финансировании терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Это уже не политические разговоры и не бумажки, на которые Россия не обращает внимания. Резолюция действительно является всеобъемлющей и всеохватывающей. Впервые четко записано, что Россия – это страна-оккупант,
– подчеркнул он.
Экс-глава Министерства иностранных дел предположил, что для российских пропагандистов и официального МИД России такое решение может ничего не значить.
Но для Международного суда – это очень серьезный аргумент. При рассмотрении всех исков Украины о нарушении Россией международных конвенций, суд будет очень серьезно и тщательно анализировать все международно-правовые документы по этому поводу.
"Именно эта резолюция с формулировкой, что Россия является страной-оккупантом, которая нарушает все, что только можно, будет очень весомым аргументом", – отметил Владимир Огрызко.
Огрызко: Резолюция будет своеобразной дорожной картой для реализации Крымской платформы.
Дипломат отметил, что резоция ООН может лечь в основу всех идей по продвижению Крымской платформы. В документе зафиксированы все важные аспекты:
- нарушение Россией прав человека;
- незаконные депортации украинских граждан, которые живут в Крыму, в Россию;
- незаконные переселения из России в Крым, что запрещается всеми конвенциями, ведь меняет демографический состав;
- экономические преступления, которые там происходят.
Полный набор всех тех вещей, о которых мы можем совершенно спокойно говорить с нашими партнерами, ссылаясь на расширенную и очень для нас положительную резолюцию Совета Безопасности ООН,
– объяснил экс-министр иностранных дел Украины.
По его мнению, это будет своеобразной дорожной картой для реализации Крымской платформы. И кроме этого, принятие резолюции дает все права говорить об увеличении давления на Россию.
Что такое Крымская платформа?
Это новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответов вызовам, усиления международного давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине.
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