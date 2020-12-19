Россия вернет подаренную лавровую икону: ее происхождение будет выяснять Интерпол
Икону, которую подарили главе российского МИДа Сергею Лаврову, вернут в Сараево. Ее согласование будет выяснять Интерпол.
Скандал с этой иконой набрал широкую огласку. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Интересно Политический жест, – Епифаний о передаче главе МИД России старинной иконы
"Икона будет возвращена тем, кто подарил ее, для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", – сказали на Смоленской площади.
Что этому предшествовало
- Старинную икону подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время пребывания в Сараево. Это сделал сербский представитель Милорад Додик.
- Добавим, что поездка состоялась 14 декабря 2020 года.
- Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием вернуть 300-летнюю икону из Луганска.
- Прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила уголовное дело из-за старинной украинской иконы.
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