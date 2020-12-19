Икону, которую подарили главе российского МИДа Сергею Лаврову, вернут в Сараево. Ее согласование будет выяснять Интерпол.

Скандал с этой иконой набрал широкую огласку. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Интересно Политический жест, – Епифаний о передаче главе МИД России старинной иконы

"Икона будет возвращена тем, кто подарил ее, для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", – сказали на Смоленской площади.

Что этому предшествовало