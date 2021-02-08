Россия в оккупированном Крыму наращивает свой военный потенциал. Это подтверждают фотографии, сделанные в Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины.

На обнародованных фотодоказательствах видно, как Россия создает военные базы на месте бывших пустырей.

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Так, на одном из самых свежих снимков зафиксировали поселок Новоозерное, неподалеку от озера Донузлав. В конце 2020 года там, фактически посреди степи, появилась военная база. Начальник информационно-аналитического космического центра Сергея Янчевского предположил, что "это база хранения на случай войны".

Янчевский добавил, что "когда проводится мобилизация, то людей надо чем-то вооружать и это вооружение хранится именно в таком месте: это сотни артиллерийских систем, бронированная техника и тому подобное".

Военная база хранения вблизи поселка Новоозерное / Фото "Крым.Реалии"

Где еще зафиксировали оружие и военную технику

На снимках из космоса также видно, что недавно возле Керчи вплотную к трассе "Таврида" появились новые радиолокационные станции, а также по меньшей мере 8 ракетных комплексов С-400.

вплотную к трассе "Таврида" появились новые радиолокационные станции, а также по меньшей мере 8 ракетных комплексов С-400. А на окраине Евпатории российские оккупанты построили огромную радиоантенну диаметром около 30 метров. И в Евпатории, в бывшем украинском космическом центре, теперь базируются военно-космические силы России.

российские оккупанты построили огромную радиоантенну диаметром около 30 метров. И в Евпатории, в бывшем украинском космическом центре, теперь базируются военно-космические силы России. Вблизи Севастополя русская армия построила еще один объект. На архивных космических снимках можно проследить, как, начиная с 2016 года, на пустом месте строилась радиотехническая станция с десятком спутниковых антенн-"тарелок", средний диаметр каждой из которых примерно 5 метров.

В целом в космическом центре зафиксировали еще десятки различных новостроек и модернизаций, которые проводит Россия в оккупированном Крыму.

Новая радиотехническая станция вблизи Севастополя / Фото "Крым.Реалии"

Что об этом говорит Украина

Все эти данные передадут в Службу безопасности и Вооруженных сил Украины. После этого специалисты и эксперты проанализируют и оценят угрозу из Крыма со стороны России.

Исследователи утверждают, что по сравнению с 2014 годом Россия в оккупированном Крыму нарастила свой военный потенциал более чем вдвое.

Обратите внимание! Одиозная представительница российского МИД Мария Захарова в декабре 2020 года заявляла, что Россия "на своей территории имеет право проводить обучение, размещать любые объекты, объявлять призыв в армию для своих граждан и организовывать патриотическое воспитание молодежи".