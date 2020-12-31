Уже в следующем году в нормандском формате может произойти смена участников – лидеров Германии и Франции. Между тем Россия не спешит согласовывать дату новой встречи.

С уходом Ангелы Меркель с политической сцены, в нормандском формате останется только один человек, который стоял у его истоков и подписывала минские договоренности. И это будет президент России Путин. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью ТСН.

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У главы украинского МИД спросили, можно ли считать нормандский формат еще живым. На это Кулеба ответил, что да, но пока формат "находится в медикаментозном сне".

"На уровне министров иностранных дел он жив, но находится в медикаментозном сне. И в этот медикаментозный сон его положило Министерство иностранных дел РФ", – уточнил он.

России следует отдать должное – она умеет играть в долгую. РФ всегда чего-то ждет. Глобально они ждут смерти Украины как государства. Мы должны быть абсолютно откровенными. И на пути к этой цели они постоянно чего-то ждут. То смены власти в Украине, то смены власти в другой стране, то каких-то экономических кризисов. Это действительно их стратегия,

– убежден министр.

В то же время он добавил, что у Кремля есть возможность поддерживать незыблемость своей политической линии по одной простой причине. Во всех остальных странах президенты и премьеры меняются, а в России — нет.

"Но ответ на все эти ожидания очень прост – не дождетесь. Украина будет развиваться, как страна западного мира с очень прочными и глубокими связями с Азией, Африкой, Латинской Америкой. Но юридически, политически мы будем принадлежать к западному миру. Когда Россия смирится с этим фактом, воспримет его, ей станет намного легче", – добавил Кулеба.

В то же время, несмотря на сигналы, поступающие с российской стороны, в МИД надеются, что выйти из тупика в переговорах по Донбассу таки удастся.

"Да, сейчас очень тяжело, нет каких-то ярких результатов. Мы над этим работаем. Это ежедневная работа. Иногда опускаются руки. Но ты утром встаешь, поднимаешь руки и снова уходишь в эту историю. Потому что нет ей альтернатив. Я хочу, чтобы мы никогда не говорили, что нас завели в тупик, мы сами зашли в тупик. Мы имеем долбить эту скалу, как написал классик, до победы", – подытожил Кулеба.

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Обратите внимание! Последний раз встреча 4 глав государств в нормандском формате состоялась 9 декабря 2019 года. Тогда стороны договорились о проведении новой встречи – в апреле 2020 года. Впрочем, ее так и не провели из-за пандемии коронавируса, а также из-за невыполнения договоренностей. В ноябре стороны отмечали, что для того, чтобы до конца года все же состоялась встреча глав государств, нужен "настоящий прорыв" на уровне советников. Впрочем, этого так и не произошло, а процесс затормозился в первой половине ноября.

"Нормандская четверка" может в ближайшие годы кардинально измениться

В 2021 году состоятся парламентские выборы в Германии, после которых новоизбранные члены Бундестага изберут нового канцлера страны. Ранее Ангела Меркель заявляла, что не будет выдвигать свою кандидатуру на этот пост.

Кроме того, во Франции в 2022 году состоятся президентские выборы, после которых станет понятно, останется ли Эммануэль Макрон на 2 срок. Они также ответят на вопрос, изменится ли состав нормандского формата еще больше.

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