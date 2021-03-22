Решение Запада по нормандскому формату, в частности о возобновлении перемирия на Донбассе, а затем – решение дипломатических вопросов, не устраивает Россию, о чем свидетельствует письмо Дмитрия Козака. Москва блокирует почти все вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.

Сейчас Россия ставит политические условия, которые либо невозможно выполнить быстро, либо вообще – нереально. Об этом рассказал представитель Луганской области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

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Россия отреагировала на документ – письмом заместителя главы администрации Владимира Путина Дмитрия Козака, который вновь утверждал, мол, Россия является посредником, а не стороной конфликта, отметил Сергей Гармаш.

Россия хочет субъективировать ОРДЛО

Козак, по словам представителя Луганщины в ТКГ, отметил: "Франция, Германия и Россия, используя свое влияние, приложат все усилия, чтобы режим прекращения огня был устойчивым".

"Украины как мы видим здесь нет, Россия ставит себя на одну сторону с Германией и Францией. Она требует согласования дополнительных мер по безопасности, где фактически субъективировано ОРДЛО", – отметил Гармаш.

Россия вновь требует прямых контактов с ОРДЛО, чтобы не было прямых обострений на фронте,

– пояснил представитель Украины в ТКГ.

Важно! Украина не может согласиться ни на какие предложения Москвы по нормандскому формату, которые представлены в письме Дмитрия Козака.

Москва хочет сместить акцент в нормандском формате

Также Козак предлагал вести ротацию председательствующих в нормандской "четверке", рассказал Сергей Гармаш. По его словам, сейчас председательствующие – Германия и Франция, Россия и Украина являются сторонами конфликта в "нормандской четверке".

Козак хочет сместить акцент, поставить себя на уровень с Германией и Францией, так, чтобы "Россия уже якобы не сторона конфликта",

– сказал Гармаш.

Он подчеркнул, что это – очередная попытка манипуляции Москвы, чтобы поставить себя в роль посредника и субъективировать ОРДЛО.

Враг использует тактику Украины

Сергей Гармаш привел еще один пример из письма Дмитрия Козака, о том, мол, Украина не представила своих замечаний к плану, который подготовили Германия и Франция, чем фактически подтвердил, что документ подготовили именно эти страны, в согласовании с Украиной.

"Сейчас Россия берет ту же тактику, которую Украина использует в ТКГ. То есть мы не рассматриваем документы ОРДЛО, требуя, чтобы этот документ представила Россия, или же она представила собственный план мирных действий. Чтобы это был официальный документ от членов ТКГ, а не от консультантов, не имеющих официального статуса", – разъяснил он.

Гармаш прокомментировал письмо Козака: смотрите видео 24 канала

В то же время Сергей Гармаш отметил, что после заявления Джо Байдена о "Путине-убийце" ситуация по переговорам может измениться. Если Россия увидит, что угроза мировой изоляции, то возможно тогда Путин будет заинтересован в каких-то контактах с Западом, в том числе и в нормандском формате.

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