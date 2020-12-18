Россия блокирует обмен пленными. Все потому, что страна-агрессор требует принять так называемый "мирный план" боевиков по Донбассу.

Украина несколько раз подавала списки на обмен всех пленных. Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал. В частности, 11 удерживаемых находятся в тяжелом состоянии.

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Вместе с тем Россия за полгода не подала никаких списков.

Почему Россия блокирует обмен

По словам Гармаша, сначала Россия блокировала обмен, требуя, чтобы Верховная Рада приняла постановление о местных выборах на Донбассе.

Теперь оккупант хочет, чтобы украинский парламент утвердил так называемый "мирный план", что предлагают российские наемники в ОРДЛО.

Поэтому Гармаш подчеркнул, что никакого обмена не будет, пока Украина процессуально не очистит 9 человек, которых выдала ранее. Однако представитель Украины в ТКГ надеется, что до конца года состоится встреча советников "нормандской четверки". Именно это сможет сдвинуть процесс с места хотя бы для освобождения 1 человек.

Что говорит Гармаш о словах Путина относительно "поддержки Донбасса"

Гармаш прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о намерении усилить так называемую "поддержку Донбасса". Представитель ТКГ надеется на реакцию Министерства внешних дел Украины.

Если та же Россия говорит о том, что это внутренний конфликт, то на каком основании она оказывает какую-то поддержку?

– подчеркнул Гармаш.

Однако политик сомневается, что Россия усилит поддержку ОРДЛО, потому что экономическая ситуация в России ухудшается. Гармаш отметил, что Путин просто "не может себе позволить говорить правду о том, что Россия сокращает поддержку Донбасса и о том, что у нее нет возможности усиливать ее".

Обратите внимание! Ранее Украина в ТКГ предлагала свой " План действий по Донбассу". Однако Россия его не поддержала и дерзко раскритиковала.



Украинский "План действий по Донбассу" / Инфографика 24 канала

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