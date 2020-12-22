Официальный Киев уже давно критикует минские соглашения, поскольку некоторые их пункты противоречат интересам Украины. Однако, когда их принимали, не было выбора, чтобы остановить экспансию войны. Но, несмотря на эти недостатки, Украина не должна прекращать переговоры. Поэтому она предложила План совместных шагов по Донбассу. Документ в ТКГ представил глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Минские соглашения – неидеальные: что Украина делает для исправления ситуации

Как отметил вице-премьер Алексей Резников, никто не говорит, что эти договоренности – железобетонные. Такое заявление он сделал в комментарии Общественному.

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"Более того, канцлер Германии Ангела Меркель четко сказала год назад, что они – "не высечены на камне", – подчеркнул Резников.

По его словам, пошаговый План совместных шагов, который обнародовал глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук – это как раз одна из попыток уточнить детали. Но это требует взаимных договоренностей.

Последнее Резников пояснил на примере готовности России обсуждать вопрос освобождения границы:

Украина вопрос ставит так: давайте создадим 5-ю рабочую группу.

В этом Киев ссылается на 13-й пункт Минских договоренностей, который говорит, что для интенсификации своей работы ТКГ может создавать рабочие группы.

В то же время Украина говорит: давайте создадим рабочую группу по взятию контроля над границей. У нас – более 400 километров общей границы, и если сейчас не стоит вопрос взятия контроля, давайте проговаривать технику, как это должно происходить.

Россия же отвечает на это – сейчас не время.

Но Украина все равно продолжает настаивать. Независимо от того, когда завершится эта война, она должна делать свое.

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План Кравчука по Донбассу: каковы действия со стороны России

По словам Резникова, пока в России нет политического решения двигаться дальше, и они в любой способ тормозят ход переговоров.

"Россияне письменно за подписью представителя делегации России в ТКГ Бориса Грызлова пока никаких планов нам не подавали. Они устно утверждают, что будут поддерживать предложения, которые будут подавать представители оккупированного Донбасса", – отметил вице-премьер.

Учитывая это, он подчеркивает, что Украину интересует позиция РФ, поскольку в Трехсторонней контактной группе есть Украина, Россия и ОБСЕ. В то же время посредник здесь – ОБСЕ, а Россия же играет в старую игру, рассказывая, что это они – посредники.

В Минских договоренностях трижды упоминается то, что определенные законопроекты – закон о выборах, особый статус, децентрализация – следует обсуждать в консультациях с представителями Донецкой и Луганской областей. Но там не написано, кто является представителями ОРДЛО, кто их выбирает, каким образом, с какими полномочиями,

– отметил Резников.

Представитель Украины в ТКГ продолжает, пришло время, и Украина решила изменить эту историю с монополией приглашенных со стороны России представителей Донбасса. Поэтому предложили своих, имеющих право говорить от имени оккупированных Донетчины и Луганщины.

"Пока ломка идет. На уровне рабочих групп сопротивления уже нет, а на уровне ТКГ еще есть", – подытожил он.