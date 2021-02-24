Россия активно свозит на оккупированную территорию Донбасса боеприпасы и новые подразделения. Украине надо готовиться к увеличению активности боевых действий по разным направлениям.

Об этом в интервью изданию рассказал волонтер и бывший военный разведчик Андрей Рымарук.

Читайте также Россия не имеет никакого инструмента влияния на Украину, кроме военного, – Гармаш

Россия завозит на Донбасс боеприпасы и курсантов

По словам Рымарука, нет сомнений, что с российской стороны заработает тяжелая артиллерия, ведь переговорные процессы с Россией заморожены, Трехсторонняя контактная группа не работает, а встречи в "нормандском формате" не дали результатов.

Еще один показатель, свидетельствующий об оживлении, – активная поставка на оккупированную территорию Донбасса боеприпасов из России, прибытие новых подразделений, укрепление второй и третьей линии обороны,

– отметил экс-разведчик.

Он уточнил, что об этом свидетельствуют отчеты как украинской разведки, так и ОБСЕ.

Есть также информация о прибытии курсантов из России. "Мы уже с 2016 года знаем, как курсанты из Петербурга и Москвы "сдают экзамены" на востоке Украины", – добавил Рымарук.

Террористы усилят огонь

Бывший военный разведчик отметил, что оживление пророссийских наемников свидетельствует о том, что Украине надо готовиться не то что к активизации военных действий, а к увеличению их активности с разных направлений".

Это неизбежно. Нужно быть готовыми к этому морально, физически и технически. Выигрывает тот, кто лучше оснащен,

– заявил Рымарук.

Он также обратил внимание, что военные постоянно находятся в поиске слабого места врага и наносят по нему точечный удар. Однако враг ищет слабинки и в украинской защите.

Обратите внимание! Российские наемники регулярно нарушают режим тишины на Донбассе. В результате обстрелов боевиков с начала 2021 года уже погибли 16 украинских защитников.

Обострение на Донбассе: последние новости



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу