Украине следует готовиться: Россия свозит на Донбасс боеприпасы и курсантов, – экс-разведчик
Россия активно свозит на оккупированную территорию Донбасса боеприпасы и новые подразделения. Украине надо готовиться к увеличению активности боевых действий по разным направлениям.
Источник:"Обозреватель"
Об этом в интервью изданию рассказал волонтер и бывший военный разведчик Андрей Рымарук.
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Россия завозит на Донбасс боеприпасы и курсантов
По словам Рымарука, нет сомнений, что с российской стороны заработает тяжелая артиллерия, ведь переговорные процессы с Россией заморожены, Трехсторонняя контактная группа не работает, а встречи в "нормандском формате" не дали результатов.
Еще один показатель, свидетельствующий об оживлении, – активная поставка на оккупированную территорию Донбасса боеприпасов из России, прибытие новых подразделений, укрепление второй и третьей линии обороны,
– отметил экс-разведчик.
Он уточнил, что об этом свидетельствуют отчеты как украинской разведки, так и ОБСЕ.
Есть также информация о прибытии курсантов из России. "Мы уже с 2016 года знаем, как курсанты из Петербурга и Москвы "сдают экзамены" на востоке Украины", – добавил Рымарук.
Террористы усилят огонь
Бывший военный разведчик отметил, что оживление пророссийских наемников свидетельствует о том, что Украине надо готовиться не то что к активизации военных действий, а к увеличению их активности с разных направлений".
Это неизбежно. Нужно быть готовыми к этому морально, физически и технически. Выигрывает тот, кто лучше оснащен,
– заявил Рымарук.
Он также обратил внимание, что военные постоянно находятся в поиске слабого места врага и наносят по нему точечный удар. Однако враг ищет слабинки и в украинской защите.
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