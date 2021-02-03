В Кремле чувствуют, что сейчас геополитическая ситуация является неблагоприятной для России. Поэтому пытаются ускорить решение вопроса конфликта на Донбассе на своих условиях.

Источник: 24 канал

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

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Гармаш: Россия пытается надавить на Украину

"Все говорит о том, что Россия пытается нам навязать свой вариант решения конфликта на Донбассе", – подчеркнул Сергей Гармаш. Говорится о:

интенсивной выдаче российских паспортов;

обсуждении закона о гражданстве;

планах до 2025 года выдать всем жителям ОРДЛО паспорта "Л/ДНР", после чего могут изымать у жителей оккупированных территорий украинские паспорта.

По его словам, Россия пытается надавить сейчас и на руководство Украины, поставить его перед фактом, что либо вы соглашаетесь на наши условия, либо процесс становится необратимым, когда уже там будут российские паспорта.

Представитель украинской делегации в ТКГ добавил, что такое давление показывает, что Россия неуверенно себя чувствует в этом процессе.

Россия превращает минский процесс в процесс информационной войны, – Гармаш

Сергей Гармаш отметил, что Россия сейчас превращает минский формат в процесс информационной войны. Ведь пытается навязать свои нарративы на этой площадке. Мол, сторонами конфликта являются ОРДЛО и Украина.

Это последние полгода звучит на каждом заседании – будто Россия не сторона переговоров, а посредник. Они уже даже договариваются относительно того, что ОРДЛО объявляется членом ТКГ, хотя это полностью противоречит документам,

– рассказал он.

По его мнению, заседание Совбеза ООН, которое Россия инициировала, является элементом информационной войны. То есть, попытки те же нарративы навязать уже на международной площадке.

Кроме этого, Сергей Гармаш отметил, что последние события в Украине, в частности блокирование телеканалов, являются проявлением украинской реакции и политики в отношении Донбасса прежде всего.



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