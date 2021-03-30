Вооруженные силы России постепенно наращивают войска вблизи государственной границы Украины. Все это происходит под видом боевых учений.

Стягивание вражеских войск фиксируют на севере, востоке и юге. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак на внеочередном заседании Рады.

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Где Россия наращивает войска

По его словам, состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины на временно оккупированных Россией территориях находятся 28 батальонных тактических групп врага.

А именно:

в Брянской, Воронежской и Ростовской областях;

на территории временно оккупированного Крыма.

"Но в последнее время из разных регионов России вооруженные силы России осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины", – подчеркнул Хомчак.

Делают это под видом контрольных занятий за зимний период учений поддержания боевой готовности и общей подготовки к предстоящим учениям "Запад 2021",

– пояснил он.

По его словам, Россия намерена дополнительно сосредоточить возле украинской границы еще до 25 батальонных тактических групп. Это создает угрозы военной безопасности Украины.

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Российские военные на территории Украины По словам Хомчака, с 2014 года за время оккупации Крыма осуществлено наращивание межвидового объединения вражеских войск. Сейчас там находится 33 тысячи российских армейцев. На оккупированном Донбассе развернуты армейские корпуса, численностью почти 28 тысяч человек. Они действуют при поддержке российских регулярных войск под руководством их кадровых офицеров.



Россия стягивает военных к границе с Украиной / Скриншот с видео



Ситуация в оккупированном Крыму / Скриншот с видео

Главнокомандующий ВСУ добавил, что на территории оккупированного Донбасса находятся военные советники и инструкторы ВС России. Таких там – более 2 тысяч.

"На территории Ростовской области дополнительно содержатся до 12 батальонных тактических групп со сроком готовности 12 суток", – подчеркнул Хомчак.