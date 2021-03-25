Россия создаст новый десантный полк в оккупированном Крыму
Россия планирует создать в оккупированном Крыму десантно-штурмовой полк. Его пунктом постоянной дислокации хотят сделать Феодосию.
Источник:24 канал
Новый полк создадут на базе 56-й десантно-штурмовой бригады, находящейся в Волгоградской области. Об этом на заседании заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передают росСМИ.
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В рамках наращивания боевых возможностей войск планируется до конца года переформировать 56-ую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии,
– сказал он.
Милитаризация Крыма Россией: что известно
- После оккупации Крыма в 2014 году Россия регулярно проводит военные учения на территории украинского полуострова и в акватории Черного моря.
- Страна агрессор систематически завозит военную технику в Крым. Размещает на полуострове системы противовоздушной обороны.
- В декабре 2019 года Генассамблея ООН приняла резолюцию и призвала Россию вывести свои войска из Крыма и прекратить временную оккупацию территории.
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