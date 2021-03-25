Россия планирует создать в оккупированном Крыму десантно-штурмовой полк. Его пунктом постоянной дислокации хотят сделать Феодосию.

Новый полк создадут на базе 56-й десантно-штурмовой бригады, находящейся в Волгоградской области. Об этом на заседании заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передают росСМИ.

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В рамках наращивания боевых возможностей войск планируется до конца года переформировать 56-ую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии,

– сказал он.

Обратите внимание! В январе 2021 года Россия привезла в оккупированный Крыму противокорабельный ракетный комплекс "Бастион". РК может поражать морские цели на расстоянии 350 километров и наземные цели на расстоянии 450 километров.

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