Россия сломала баланс, – журналист Казарин о языковом вопросе в Украине
Вопрос русского языка приобрел в Украине политический подтекст. В политизации языка виновата Россия. В частности, на это повлияла оккупация Крыма.
Источник:24 канал
Если бы этого не произошло, то языковая политика Киева была бы более компромиссной. Такое мнение в своем блоге "Грани правды" высказал журналист Павел Казарин.
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Политизация языка
Он отметил, что "на страже фактического двуязычия" были бы голоса жителей Юга и Востока. Однако Москва сама лишила их доступа к украинским избирательным участкам.
Россия сломала баланс, который существовал десятилетиями. Теперь (страна-агрессор – 24 канал) вынуждена бессильно наблюдать за тем, как Украина занимается экспортом самой себя внутри страны,
– заявил Казарин.
По его мнению, многие люди видят в вопросе языка угрозу для привычного образа жизни, потому что протестуют против любых изменений. Однако в политизации русского языка стоит обвинять, по его словам, Москву.
Журналист подчеркнул, что Россия придала вопросу языка политический характер еще в 2014 году. В частности тогда, когда российские боевики оккупировали Крым. По его мнению, одна из причин для этого – чтобы крымчане не учили украинский язык.
Превосходство России
Также Казарин отметил, что язык открывает доступ к контенту, а контент служит проводником в мир ценностей. Он подчеркнул, что такая схема позволяла России сохранять влияние на своих соседей, в частности, на Украину.
Российского контента было больше, чем украинского. Инвестиции в продукт позволяли Москве выпускать чаще, больше и ярче. Ситуация "понятно без перевода" ставила украинский продукт в проигрышную позицию,
– пояснил Казарин.
Языковой вопрос: главное
- Владимир Зеленский отметил, что языковой вопрос не является сейчас актуальным.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что вторым государственным языком в Украине должен стать английский.
- С 16 января 2021 года вся сфера обслуживания в Украине перешла на украинский язык.
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