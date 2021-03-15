Вопрос русского языка приобрел в Украине политический подтекст. В политизации языка виновата Россия. В частности, на это повлияла оккупация Крыма.

Если бы этого не произошло, то языковая политика Киева была бы более компромиссной. Такое мнение в своем блоге "Грани правды" высказал журналист Павел Казарин.

​Полный блог Английский язык вместо русского: почему это важно для украинцев

Политизация языка

Он отметил, что "на страже фактического двуязычия" были бы голоса жителей Юга и Востока. Однако Москва сама лишила их доступа к украинским избирательным участкам.

Россия сломала баланс, который существовал десятилетиями. Теперь (страна-агрессор – 24 канал) вынуждена бессильно наблюдать за тем, как Украина занимается экспортом самой себя внутри страны,

– заявил Казарин.

По его мнению, многие люди видят в вопросе языка угрозу для привычного образа жизни, потому что протестуют против любых изменений. Однако в политизации русского языка стоит обвинять, по его словам, Москву.

Журналист подчеркнул, что Россия придала вопросу языка политический характер еще в 2014 году. В частности тогда, когда российские боевики оккупировали Крым. По его мнению, одна из причин для этого – чтобы крымчане не учили украинский язык.

Превосходство России

Также Казарин отметил, что язык открывает доступ к контенту, а контент служит проводником в мир ценностей. Он подчеркнул, что такая схема позволяла России сохранять влияние на своих соседей, в частности, на Украину.

Российского контента было больше, чем украинского. Инвестиции в продукт позволяли Москве выпускать чаще, больше и ярче. Ситуация "понятно без перевода" ставила украинский продукт в проигрышную позицию,

– пояснил Казарин.

Языковой вопрос: главное

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