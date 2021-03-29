Россия слила мирный план Донбасса, потому что он ее не устраивает, – Гармаш
Российские СМИ опубликовали детали плана по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. По мнению Сергея Гармаша, это произошло потому, что Кремлю не понравился документ.
Источник:24 канал
Что заявил Гармаш
Россия пытается сделать план фактором внутренней политики Украины. Об этом член украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
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Слив конфиденциальной информации говорит о том, что Россию не устраивает предложение Германии и Франции, и тем более Украины. Поэтому Россия не видит смысла в нормальном обсуждении этого плана в качестве дипломатического документа,
– сказал Гармаш.
Россия хочет повлиять на украинцев
Политик подчеркнул, что таким способом Москва планирует повлиять на украинское общество.
"Многие смогут увидеть здесь какую-то "измену", особенно, если не читать украинский документ, а читать предложения Германии и Франции, или России. Думаю, это основной мотив внутриполитического влияния на украинское общество", – пояснил член делегации.
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Что известно о плане мирного урегулирования ситуации на Донбассе
- Германия и Франция при посредничестве Украины разработали соответствующий документ. Его текст пока является конфиденциальным.
- Долгое время в Москве говорили, что не видят никакого плана, несмотря на заявление руководителя Офиса Президента Андрея Ермака о том, что документы лежат в Кремле на столе.
- Кроме того, в России заявляли, что план – "миф".
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