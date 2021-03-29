Российские СМИ опубликовали детали плана по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. По мнению Сергея Гармаша, это произошло потому, что Кремлю не понравился документ.

Что заявил Гармаш

Россия пытается сделать план фактором внутренней политики Украины. Об этом член украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Слив конфиденциальной информации говорит о том, что Россию не устраивает предложение Германии и Франции, и тем более Украины. Поэтому Россия не видит смысла в нормальном обсуждении этого плана в качестве дипломатического документа,

– сказал Гармаш.

Россия хочет повлиять на украинцев

Политик подчеркнул, что таким способом Москва планирует повлиять на украинское общество.

"Многие смогут увидеть здесь какую-то "измену", особенно, если не читать украинский документ, а читать предложения Германии и Франции, или России. Думаю, это основной мотив внутриполитического влияния на украинское общество", – пояснил член делегации.

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Что известно о плане мирного урегулирования ситуации на Донбассе