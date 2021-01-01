Россия использует свою военную мощь, чтобы самоутвердиться. Она это делает против Украины и Грузии.

Такое мнение высказал в интервью генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщили на сайте Le Point.

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Самоутверждение России

По словам Столтенберга, от России нет прямой военной угрозы для НАТО. Страна использует другую тактику – она самоутверждается благодаря другим государствам.

Не вижу непосредственной угрозы от России в форме военной агрессии. Но я вижу Россию, которая самоутверждается. Она использует свою военную мощь против соседей – Грузии и Украины,

– отметил Столтенберг.

Причастность к кибератакам

Также генсек Альянса напомнил, что Россия причастна к кибератаке в Германии и Норвегии и к использованию химических веществ для убийства людей в Великобритании.

Что Столтенберг говорил раньше: коротко

В начале декабря Столтенберг заявил, что Россия цинично пренебрегает международным правом и не уважает территориальную целостность стран-соседей, в частности Украины, Беларуси, Молдовы и Грузии.

Он подчеркнул, что Россия разместила войска с нарушением пожеланий различных правительств в нашем соседстве. Также напомнил, что именно Россия незаконно оккупировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать Восточную Украину.

Также генсек добавил, что НАТО должно оставить за народом Беларуси решение относительно будущего своей страны, иностранного вмешательства быть не должно.

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