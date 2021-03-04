Алексей Арестович отреагировал на заявление пророссийских боевиков о "предупредительном" огне. По словам спикера украинской делегации в ТКГ, это было элементом медийного давления накануне заседания Группы.

Что заявил Арестович

По мнению спикера делегации, не существует "никаких боевиков, есть российские власти". Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Наличие марионеточных структур не означает, что они имеют субъектность, государственность, либо стоит на них ссылаться", – сказал Арестович.

Он пояснил, что как только глава делегации Леонид Кравчук заявил о протесте, Россия сразу сдала назад.

Они сказали: "Нет-нет, мы ниоткуда не выходим, мы подтверждаем режим сохранения тишины, никакие договоренности не нарушены, переходит к другим рабочим вопросам",

– рассказал спикер делегации.

Он добавил, что Россия сама испугалась этого прецедента: "Потому что выход из режима прекращения огня – это нарушение договоренностей, в которые вовлечены и Франция, и Германия. Понятно, что это будет перебор, и это подвело их самих".

Что известно о заявлении боевиков