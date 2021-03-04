Россия сама испугалась, – Арестович о заявлении боевиков касательно Донбасса
Алексей Арестович отреагировал на заявление пророссийских боевиков о "предупредительном" огне. По словам спикера украинской делегации в ТКГ, это было элементом медийного давления накануне заседания Группы.
Источник:24 канал
Что заявил Арестович
По мнению спикера делегации, не существует "никаких боевиков, есть российские власти". Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
Важно Оккупанты заявили о выходе из перемирия и позволили себе открывать огонь
"Наличие марионеточных структур не означает, что они имеют субъектность, государственность, либо стоит на них ссылаться", – сказал Арестович.
Он пояснил, что как только глава делегации Леонид Кравчук заявил о протесте, Россия сразу сдала назад.
Они сказали: "Нет-нет, мы ниоткуда не выходим, мы подтверждаем режим сохранения тишины, никакие договоренности не нарушены, переходит к другим рабочим вопросам",
– рассказал спикер делегации.
Он добавил, что Россия сама испугалась этого прецедента: "Потому что выход из режима прекращения огня – это нарушение договоренностей, в которые вовлечены и Франция, и Германия. Понятно, что это будет перебор, и это подвело их самих".
Что известно о заявлении боевиков
- Оккупанты на Донбассе выдали экстренное заявление в котором традиционно обвинили украинских военных в якобы нарушении режима огня.
- В так называемом документе говорилось о том, что боевики будут открывать "предупредительный" огонь по позициям Вооруженных сил Украины.
Поделиться новостью