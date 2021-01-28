Ракеты способны поражать цели до 350 километров: Россия развернула в Крыму комплекс "Бастион"
Россия привезла "на учения" в оккупированный Крым противокорабельный ракетный комплекс "Бастион". Технику уже развернули и подготовили к "условной стрельбе".
Источник: Радио Свобода
Оккупанты успели отработать в полевых условиях задачи по назначению, во время которых провели различные тренировки.
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Военные утверждают, что дивизион "Бастиона" проведет совместные учения с экипажем одного из фрегатов российского Черноморского флота.
Всего в мероприятии приняли участие около 100 российских военных и привлекли более 15 единиц техники.
Что такое ракетный комплекс "Бастион"
- БПКРК "Бастион" – это береговой ракетный комплекс, предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей.
- Страна-агрессор уверяет, что РК может поражать морские цели на расстоянии 350 километров и наземные цели на расстоянии 450 километров.
- Комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России, в том числе на Курилах и в Калининградской области, а также в Сирии.
Милитаризация Крыма Россией: коротко
- Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году.
- После оккупации страна-агрессор систематически проводит военные учения на полуострове и в акватории Черного моря.
- Россия регулярно завозит военную технику в Крым. Размещает на полуострове системы противовоздушной обороны.
- В 2019 году Генассамблея ООН приняла резолюцию и призвала Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории.
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