Россия привезла "на учения" в оккупированный Крым противокорабельный ракетный комплекс "Бастион". Технику уже развернули и подготовили к "условной стрельбе".

Источник: Радио Свобода

Оккупанты успели отработать в полевых условиях задачи по назначению, во время которых провели различные тренировки.

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Военные утверждают, что дивизион "Бастиона" проведет совместные учения с экипажем одного из фрегатов российского Черноморского флота.

Всего в мероприятии приняли участие около 100 российских военных и привлекли более 15 единиц техники.

Что такое ракетный комплекс "Бастион"

БПКРК "Бастион" – это береговой ракетный комплекс, предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей.

Страна-агрессор уверяет, что РК может поражать морские цели на расстоянии 350 километров и наземные цели на расстоянии 450 километров.

Комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России, в том числе на Курилах и в Калининградской области, а также в Сирии.

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