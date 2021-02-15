После поездки представителя Евросоюза Жозепа Борреля в Москву отношения между Россией и Евросоюзом стали натянутыми. Так, Владимира Путина и его окружение ждут болезненные санкции.

В споре между РФ и ЕС решил разобраться журналист и автор проекта "Теории заговора" Алексей Печий.

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15 февраля в 20:00 в прямой трансляции на ютуб-канале 24 канала он расскажет, почему Евросоюз разозлился на Кремль, при чем здесь Жозеф Боррель и чего ждать дальше от Владимира Путина, если на него наложат санкции.

Кроме этого, вместе со зрителями Алексей Печий обсудит такие вопросы:

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Смотрите прямую трансляцию с Алексеем Печием на 24 канале: