Россия разрывает отношения с Европой: чего ожидать от Путина дальше
После поездки представителя Евросоюза Жозепа Борреля в Москву отношения между Россией и Евросоюзом стали натянутыми. Так, Владимира Путина и его окружение ждут болезненные санкции.
Источник:24 канал
В споре между РФ и ЕС решил разобраться журналист и автор проекта "Теории заговора" Алексей Печий.
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15 февраля в 20:00 в прямой трансляции на ютуб-канале 24 канала он расскажет, почему Евросоюз разозлился на Кремль, при чем здесь Жозеф Боррель и чего ждать дальше от Владимира Путина, если на него наложат санкции.
Кроме этого, вместе со зрителями Алексей Печий обсудит такие вопросы:
- Лукашенко озвучил условия своей отставки: какую игру затеял диктатор?
- В Сенате США во второй раз оправдали Дональда Трампа: кто спас бывшего президента США от импичмента и какое будущее ему готовит Республиканская партия?
Смотрите прямую трансляцию с Алексеем Печием на 24 канале:
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