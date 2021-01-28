Окупанти розмістили на території окупованого Криму військову техніку, яка може перевозити ядерну зброю. Небезпечні об'єкти помітила українська розвідка.

Джерело: "Крим.Реалії"

Бойова ядерна зброя може бути на підводних човнах, літаках, бойових кораблях, зокрема крейсері "Москва". Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

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"На них направлена першочергова увага військової розвідки України та інших, для того, щоб не допустити порушення балансу сил, який зараз є в Чорноморському регіоні. І не допустити розміщення ядерної зброї безпосередньо вже на території Криму", – сказав Скібіцький.

Найбільший інтерес вони проявили до об'єкта Феодосія 13, зробили його перевірку, інспекцію, визначили, які необхідні роботи, скажімо, для обсервації, для охорони цього об'єкта,

– заявив представник Головного управління розвідки.

Однак, за його словами, на сьогодні Росія вважає, що розміщення та переміщення ядерної зброї на півострові проводити недоцільно. Тому забезпечується це все базами, які розміщені на території Краснодарського краю, Ростовської області.